Enseignement: des rassemblements devant de nombreuses écoles bruxelloises

Les enseignants sont plus que jamais mobilisés ce matin. Ce mercredi, les syndicats ont appelé à une grève générale à quelques heures du vote du décret-programme sur les mesures d’économie dans l’enseignement.

On s’attend à de nombreuses classes et écoles fermées ce jeudi. Des profs, des parents et même des élèves sont mobilisés ce matin devant des établissements scolaires. Ce matin, Anaïs Corbin, était devant l’Athénée Charles Janssen à Ixelles où les manifestants sont très déterminés.

À l’origine du large mouvement de contestation des profs ces dernières semaines, le plan d’économies du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles doit entamer ce jeudi la dernière phase de sa validation, avec son examen en plénière du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Programmée à partir de 14h00, cette séance promet d’être électrique après les très vives tensions survenues ces derniers jours sur le texte entre la majorité MR-Engagés et l’opposition PS-PTB-Ecolo et Lib.res.