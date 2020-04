La plupart des chaînes de magasins de bricolage rouvriront dès ce samedi

Les magasins de bricolage et pépinières peuvent rouvrir leurs portes dès ce samedi, après l’annonce du Conseil National de Sécurité (CNS). Mais quels magasins rouvriront déjà ce week-end ? On fait un premier point.

Brico

Un porte-parole de Brico nous annonce que la plupart des magasins bruxellois pourront déjà rouvrir ce samedi. L’annonce reste encore officieuse, car du côté des syndicats, notamment de la CNE, on souhaite d’abord s’assurer que les travailleurs recevront bien des masques, du gel hydroalcoolique et des gants, et que les consignes de sécurité sanitaire pourront être respectées pour l’ouverture des enseignes. Si ces conditions sont respectées, les magasins rouvriront au plus vite. Sinon, il faudra encore patienter. La CNE annonce “suivre la situation d’heure en heure” et demande donc de la patience.

En outre, certains magasins Brico, Brico Planit et Brico Dépôt sont des franchisés et peuvent donc rouvrir à une autre date, indépendamment des autres magasins de la chaîne, rappelle-t-on du côté du groupe. Enfin, le porte-parole rappelle une consigne déjà indiquée par la Première ministre Sophie Wilmès (MR) : si vous estimez qu’il y a trop de monde dans le magasin, n’hésitez pas à rentrer chez vous pour revenir à une autre heure, et ainsi éviter une densité trop importante dans le magasin.

Pour ceux qui souhaitent s’assurer que le magasin près de chez eux ouvre ses portes, il est recommandé de se rendre sur le site de Brico.

Gamma

Gamma table sur la réouverture de tous ses établissement lundi, a indiqué la chaîne spécialisée dans le bricolage. Certains pourraient même déjà rouvrir leurs portes ce samedi. La direction vérifiera magasin par magasin que les mesures de sécurité peuvent bien être respectées.

La chaîne affirme que des règles très strictes sont de mise pour assurer tant que possible la santé et le bien-être des employés et des clients. Jusqu’à 20 clients seront par exemple admis par établissement, les clients devront utiliser une charrette et des écrans en plexiglas seront installés aux caisses. Au besoin, les agents de sécurité surveilleront l’accès régulé à l’entrée.

Dès maintenant, les clients pourront consulter sur le site de Gamma les horaires d’ouverture pour chaque magasin, dont celui d’Anderlecht et celui d’Uccle.

Hubo

Les magasins de bricolage Hubo rouvriront leurs portes dès ce samedi, a confirmé le CEO de la chaîne qui compte une enseigne à Molenbeek.

Des mesures supplémentaires ont été prises pour éviter la propagation du coronavirus. Hubo filtrera aussi le nombre de clients, installera des panneaux en plexiglas aux caisses et n’acceptera pas de paiement liquide.

Plus d’informations sur le site de Hubo.

Gr.I. avec A.B. et Belga – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck