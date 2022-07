Inge Neven sur la crise Covid : “La lasagne institutionnelle de Bruxelles ne facilite pas les choses”

Dans une interview accordée à Bruzz, la responsable de la lutte contre le Covid-19 à la Cocom confirme qu’elle quittera ses fonctions à la fin du mois d’août.

Inge Neven a été durant ces deux dernières années le visage de la lutte contre le Covid-19 en Région bruxelloise. Engagée à l’origine en tant queresponsable du service de l’inspection de l’hygiène de la Commission Communautaire Commune (la Cocom), cette Limbourgeoise d’origine ne s’attendait à passer autant de mois à la tête d’un service passé de 4 à 150 personnes au plus fort de la pandémie. Rebaptisée responsable de la vaccination et de la lutte contre le Covid-19, Inge Neven s’est faite aujourd’hui plus discrète, préparant des plans à suivre pour faire face au mieux à ce virus “qui fait partie de notre vie”. “On en ressent moins l’impact, mais nous ne savons pas encore ce que l’automne nous réserve”, prévient-elle dans un entretien à Bruzz.

“Voir ce qui se passera à l’automne”

Elle confirme dans cette interview qu’elle quittera son poste à la fin du mois d’août, même si la pandémie est loin d’être terminée : “Le virus circule, mais il n’y a pratiquement plus de mesures sanitaires lors de cette septième vague de contaminations. Nous devrons attendre et voir ce qui se passera à l’automne, car la société ne semble plus prête à accepter des mesures restrictives. (…) Nous devrons reprendre quelques bonnes habitudes à l’automne : ventilation des intérieurs, le maintien d’une distanciation sociale et le masque buccal si nécessaire. En particulier avec les personnes âgées et vulnérables, nous devons rester prudents”, dit-elle.

Elle préconise toujours le vaccin, mais prévient : “On peut toujours être infecté et transmettre le virus. C’est important pour l’immunité de base que nous avons maintenant, mais il faut continuer à porter le masque et marquer la distanciation”.

“Renforcer les soins de première ligne”

Inge Neven pointe principalement la complexité institutionnelle de la Région bruxelloise comme point marquant de son passage à la Cocom. “Il faudrait redessiner tout ce paysage médical compliqué : le rôle des hôpitaux par rapport aux véritables soins de première ligne, comme les pharmaciens qui jouent un rôle très important à Bruxelles, les médecins généralistes. (…) Il en va de même pour les acteurs sociaux, qui sont au moins aussi fragmentés. Nous avons dû traiter avec tellement d’associations et d’organisations à but non lucratif différentes qu’il faut augmenter l’échelle pour pouvoir travailler correctement. Les responsabilités de ces organisations devraient également être plus claires, car chacun fait un peu de tout. Et la lasagne institutionnelle de Bruxelles, ne facilite pas les choses”, explique-t-elle. Elle appelle à “un renforcement des soins de première ligne” et de “la ligne 0,5”, soit “les personnes qui peuvent être un point de contact comme un travailleur social ayant une formation en soins infirmiers”.

La division des responsabilités en 19 communes a aussi interrogé Inge Neven : “Certains bourgmestres ont pu faire la différence sur le terrain parce qu’ils étaient très engagés. Mais si vous avez autant d’administrations dans une si petite zone, avec lesquelles tous ces autres acteurs peuvent ou non être connectés, vous devez tenir compte d’un nombre énorme de partis en permanence”, dit-elle. “Je comprends que vous souhaitiez donner de l’autonomie aux personnes et aux structures, mais vous devez également assurer la cohérence et la rationalisation des informations. À un certain moment, nous ne savions plus qui travaillait à la sensibilisation“.

“Distinguer les plus de 65 ans”

Avant son départ, fin août, la responsable de la Cocom estime que le service de prévention a désormais tous les instruments nécessaires pour lutter contre ce type d’épidémie à l’avenir. “En principe, nous avons maintenant une réponse à chaque nouvelle situation. Nous sommes encore en train de finaliser les plans pour les prochaines pandémies”, explique-t-elle. Et par rapport au Covid-19, elle reste prudente concernant les personnes âgées : “Je ne m’inquiète plus vraiment du nombre d’infections. Selon moi, nous devrions mieux distinguer les infections parmi la population ordinaire et parmi les personnes de plus de 65 ans. Car ce dernier groupe en particulier est lié aux admissions à l’hôpital”.

Alors qu’elle s’était formée à la confection de glaces artisanales, avec l’idée d’ouvrir un magasin de glaces à Heverlee, Inge Neven explique que l’endroit imaginé est à présent devenu un restaurant italien, dans lequel elle s’occupera d’un espace consacré aux événements. “Mais ce ne sera pas un travail à plein temps. Je profite maintenant d’un été plus calme et je réfléchis à la prochaine étape”, conclut-elle.

