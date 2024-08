Catherine Moureaux sur la pétition de la CSC: “Augmenter les chèques repas? Je ne pourrai pas le faire ce soir”

La bourgmestre sortante de Molenbeek et tête de liste PS pour les élections communales, la socialiste Catherine Moureaux, était l’invitée de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles.

Elle est revenue sur la pétition lancée par une délégation syndicale de la CSC comprenant plus de 800 signatures du personnel de la commune et du CPAS de Molenbeek, qui dénonce leurs conditions de travail. “Je comprends leurs revendications et leur ressenti. C’est parfaitement légitime“, commente Catherine Moureaux. La pétition sera d’ailleurs déposée ce mercredi soir au conseil communal.

Parmi leurs revendications : de meilleures infrastructures mais surtout l’augmentation des chèques repas de 3 euros par jour. Sur ce dernier point, la bourgmestre ne veut pas donner de faux espoirs : “Je ne pourrai pas répondre favorablement à cette demande ce soir, personne ne le pourrait. Cela représente 1,2 million d’euros en plus. On ne les a pas. Je dois tout de même signaler qu’on a connu, en tant que commune encore plus pauvre que les autres, la crise covid, la crise migratoire et de l’énergie. On a augmenté le CPAS de 12 millions d’euros pour notre dotation, c’est 40% en plus à politique sociale inchangée“, explique-t-elle.

Concernant la vétusté des locaux : “Ce sont des choses sur lesquelles on travaille tous les jours. Nous réglons les problèmes petit à petit, il y a sans cesse des améliorations possibles sur ces champs là.”

Mais pour Catherine Moureaux, cette pétition n’arrive probablement pas par hasard. “On est aussi à la veille d’une élection, c’est difficile de ne pas penser au fait que la démarche de la CSC ne soit pas politique.”

Rédaction