Les autorités présentent la calendrier de vaccination pour cet automne : que faut-il savoir ?

Après des mois de concertation et de travail sur plusieurs scénarios, les autorités ont présenté un calendrier de vaccination pour cet automne en fonction des publics définis. Les plus de 50 ans recevront une invitation pour un 2e booster dès septembre, ont annoncé les différents ministres belges de la Santé, mercredi, au terme d’une réunion de la Conférence interministérielle (CIM) Santé.

Dans un premier temps, les autorités souhaitent se concentrés sur la nécessité d’avoir un schéma vaccinal complet. Beaucoup de Belges qui se sont fait administrer les premières doses n’ont pas fait le booster. Par la suite, les premières invitations à la 4ᵉ dose – 5ᵉ pour les immunodéprimés – seront envoyées à partir de septembre. Les groupes à risque seront vaccinés en priorité avant début octobre, les autres avant début novembre.

Plusieurs groupes cibles ont été identifiés. D’abord les personnes à haut risque : les plus de 80 ans, les personnes de 65 à 80 ans et immunodéprimées, sans oublier les résidents de maison de repos. Dans la foulée, le secteur des soins de santé sera ciblé. Pour le personnel hospitalier et de première ligne, il est déjà possible sur demande de se faire injecter la troisième dose. Sur invitation, c’est à partir de septembre.

Ensuite, la campagne d’automne se concentrera sur les 50 à 64 ans. Cette vaccination se déroulera par âge dégressif. Les invitations seront envoyées après celles des premiers groupes cibles. En parallèle, les 18 à 50 ans pourront, sur base individuelle et selon les modalités prévues par les entités fédérées, recevoir la nouvelle dose de rappel. Concernant les 6 à 17 ans, des données scientifiques supplémentaires sont attendues. Pour l’instant, une dose de rappel n’est pas prévue sauf pour les stagiaires des professions de la santé.

Quelques règles de base

“C’est l’été, mais le covid n’a pas disparu. Ce n’est pas une raison pour paniquer, mais nous, les autorités, devons bien être préparées. Les contaminations remontent et ça nous a poussé à développer une stratégie de vaccination pour cet automne. Mais avant cela, nous demandons à chacun d’appliquer à nouveau quelques règles de bases”, explique Frank Vanderbroucke (Vooruit), le ministre fédéral de la Santé.

“De grâce, si vous n’avez pas encore fait votre dose rappel après la primo-vaccination, prenez rendez-vous dans un centre. Les vaccins administrés il y a longtemps ne sont plus vraiment efficaces. Ensuite, si vous avez des symptômes, faites-vous tester. N’oubliez pas non plus de protéger les plus âgés, en les rencontrant à l’extérieur. N’hésitez pas non plus à porter un masque dans des endroits fermés si vous êtes à risque. Et puis, n’oublié pas de ventilés les espaces intérieurs. C’est simple, mais essentiel”, a-t-il encore ajouté.

Ma. Ar. – Photo : Belga/Nicolas Maerterlinck

■ Interview d’Yves Copieters, épidémiologiste à l’ULB, au micro du 12h30.