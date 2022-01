Faut-il se séparer du personnel soignant non-vacciné ? “Non mais il faut une vaccination obligatoire pour tous”

Si l’obligation vaccinale du personnel soignant devait être effective au 1er janvier 2022, il n’en est encore rien : le texte n’a pas encore été débattu à la Chambre des députés. Mais dans le monde de la santé, on s’interroge sur cette obligation vaccinale, comme le confirment les deux invités du Duel du jour, dans + d’Actu.

Nathalie Lionnet, secrétaire fédérale de la SETCa Non-marchand, et le Dr Luc Herry, président de l’Association Belge des Syndicats Médicaux (Absym), étaient les invités de Fabrice Grosfilley, ce mardi dans + d’Actu, pour évoquer l’obligation vaccinale du personnel soignant et les sanctions possibles à l’encontre du personnel non-vacciné.

Le Dr Luc Herry indique pour sa part qu’“éthiquement”, il souhaite pousser les membres du personnel soignant vers la vaccination, pour éviter la transmission du virus. Il ne veut toutefois pas une obligation vaccinale spécifique pour le personnel soignant. “Nous sommes pour une vaccination du personnel soignant et des gens soignés. L’effort doit être collectif. Il faut une vaccination obligatoire pour tous“, explique-t-il.

Nathalie Lionnet rappelle également l’importance de la vaccination et du respect des règles sanitaires pour la sécurité de tous. Mais elle ne souhaite pas non plus voir des membres du personnel soignant écartés en raison de cette obligation vaccinale : “Aujourd’hui, nous ne sommes plus en capacité de nous passer de quelque travailleur que ce soit“.

“L’Europe a pris un temps de retard”

Les deux invités du Duel estiment que les sanctions proposées par le gouvernement fédéral sont disproportionnées : “Nous avons besoin du personnel soignant. Il faut trouver une autre méthodologie”, commente Luc Herry. “La vaccination a été présentée comme le ticket pour la liberté. Mais a-t-on utilisé les bons arguments ? On se focalise sur un petit nombre de non-vaccinés. Mais il faudrait se concentrer sur les plus fragiles, et continuer à expliquer sur base de vérités scientifiques, et non sur base d’informations incorrectes et qui poussent certains à faire de mauvais choix”, argumente Nathalie Lionnet qui indique qu’elle reste opposée aux sanctions contre le personnel soignant non-vacciné : “Nous nous opposerons toujours à une sanction liée aux contrats de travail“.

“L’Europe a pris un temps de retard : il aurait fallu imposer une obligation vaccinale, comme pour la polio, qui se révèle très efficace”, ajoute le Dr Luc Herry.

