Covid-19 : les nouvelles contaminations en baisse à Bruxelles, 33 nouvelles hospitalisations en un jour

Entre le 8 et le 14 décembre, la moyenne des nouvelles contaminations en Région bruxelloise continue de diminuer : 154,1 nouvelles contaminations au Covid-19 chaque jour, soit une baisse de 5% par rapport aux sept jours précédents, rapporte Sciensano, l’Institut belge de santé publique.

Selon les dernières données publiées par Sciensano sur la situation du Covid-19 en Belgique, la moyenne quotidienne de nouvelles contaminations au Covid-19 s’élève à 2 445,1 cas sur la période du 8 au 14 décembre, soit une augmentation de 12 % par rapport aux sept jours précédents.

Cette moyenne augmente principalement en Flandre (+ 26 % en province d’Anvers) et dans les provinces de Namur (+ 23%) et du Hainaut, alors qu’elle diminue en Région bruxelloise : avec 154,1 nouveaux cas quotidiens en moyenne entre le 8 et le 14 décembre, cela représente une baisse de 5 % par rapport aux sept jours précédents. L’incidence (nombre de cas par 100 000 habitants sur 15 jours) est de 181, soit une diminution de 4,7 % par rapport à la période précédente.

“Le plus grand nombre de cas est détecté parmi les personnes dans les tranches des 20 ans, des 40 ans et des 50 ans”, rapporte Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19. “Il y a également une augmentation du nombre de cas chez les enfants de plus de 30% sur les sept derniers jours. Ce nombre reste toutefois trois fois moins élevé par rapport à la population de manière générale”.

Plus de personnes hospitalisées

Le nombre de nouvelles hospitalisations diminuent de 2 % par rapport à la semaine précédente en Belgique, même si ce nombre augmente en Flandre, et en province d’Anvers plus particulièrement. En Région bruxelloise, si la moyenne de nouvelles hospitalisations sur une semaine reste en baisse, 33 nouvelles personnes ont été admises à l’hôpital suite au Covid-19 ce 17 décembre, soit le plus grand nombre de nouveaux patients depuis le 10 décembre. Cela signifie que le nombre de personnes hospitalisées dans les hôpitaux bruxellois passe à 342, soit 17 de plus que la veille.

91 patients Covid-19 sont actuellement en soins intensifs à Bruxelles, soit 4 de plus que la veille. Parmi eux, 61 sont sous assistance respiratoire, soit 1 de moins que la veille.

Une tendance à la stagnation s’observe concernant le nombre de nouveaux décès, avec une diminution de 6 % du nombre de nouveaux décès suite au Covid-19 par rapport à la semaine précédente. Dans la capitale, la moyenne du nombre de décès est également en baisse, même si 13 décès ont été enregistrés pour la seule journée du 15 décembre.

Dans les maisons de repos, une légère hausse

“Nous sommes sur une crête, soit nous pouvons essayer de continuer notre chemin sans glisser, soit nous avons tendance à glisser. Mais il y a encore moyen de se rattraper, pour ne pas tomber dans des chiffres qui mèneraient à des mesures plus sévères, destinées à casser la chaîne de transmission. Évitez donc au maximum les contacts”, rapporte encore Yves Van Laethem.

Enfin, concernant les maisons de repos, “on constate une légère augmentation du nombre d’infections”, mais “le nombre de foyers significatifs est en légère diminution”. En Belgique, moins d’un tiers des maisons de repos ont un cas au moins de cas Covid-19 positif. C’est en Région bruxelloise qu’il existe le moins de nouveaux cas par 1 000 résidents de maisons de repos (9 cas en moyenne pour 1 000 résidents, contre 6,3 les sept jours précédents).

Malheureusement, le cap de 10 000 décès en maisons de repos a été franchi, rapporte encore Sciensano, qui indique que 10 270 résidents de maisons de repos sont décédés en Belgique des suites du Covid-19 depuis le début de l’épidémie.

Grégory Ienco – Photo : BX1