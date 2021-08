Covid-19 : le variant colombien pas encore détecté en Région bruxelloise

La Commission communautaire commune (Cocom) confirme qu’aucun cas du variant colombien, qui a récemment touché une maison de repos à Zaventem, n’a été détecté à l’heure actuelle en Région bruxelloise.

Si le variant Delta du Covid-19 est clairement le variant dominant parmi les cas de contamination enregistrés en Belgique, d’autres variants du coronavirus circulent dans le pays. De nombreux cas de variants Alpha (détecté pour la première fois au Royaume-Uni), Gamma (détecté pour la première fois au Brésil et au Japon) ou Bêta (détecté pour la première fois en Afrique du Sud) ont également été détectés ces derniers mois dans le pays, selon l’analyse du séquençage des tests positifs au Covid-19 réalisés par les laboratoires de dépistage.

Un nouveau variant a fait la Une des informations en Flandre ce vendredi : le variant colombien. Ce variant, détecté pour la première fois en Colombie en mars 2021, ne dispose pas encore de dénomination officielle de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), car les informations le concernant sont encore parcellaires. Ce variant B.1.621 ne serait pas plus dangereux, ni plus contagieux que les autres variants détectés ces derniers mois, mais ces informations ne se basent que sur quelques cas détectés et ne permettent donc pas d’être certain à 100% de ces résultats.

Ce variant a touché une maison de repos de Zaventem, où sept décès des suites de cette contamination ont été confirmés depuis fin juillet. Selon l’Agence flamande des soins de santé, cette situation est “exceptionnelle”. “Le département touché accueille des personnes atteintes de démence, ce qui rend difficile la mise en quarantaine”, confirme Ria Vandenreyt, porte-parole de l’agence.

Jusqu’ici, ce variant colombien n’a été détecté que dans 20 échantillons en Belgique. Et en Région bruxelloise ? La Cocom indique qu’aucun cas de ce variant n’a encore été détecté dans les tests séquencés. Les tests positifs continuent d’être analysés au jour le jour, notamment pour découvrir quels variants sont actuellement dominants dans le pays.

La Cocom indique également que la situation épidémiologique dans les maisons de repos et maisons de repos et de soins est suivie de près. “Les décès dans les MR et MRS sont de plus en plus rares, ce qui confirme l’importance de la vaccination pour protéger les personnes les plus fragilisées“, rappelle Fatima Boudjaoui, porte-parole de la Cocom. “Il est également important de respecter les gestes barrières et le port du masque, pour réduire drastiquement le risque de contamination”. La quarantaine doit également être rigoureusement respectée en cas de test positif, et même si vous êtes asymptomatique.

