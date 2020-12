Covid-19 : le nombre de nouveaux cas et de décès augmente à nouveau en Belgique et à Bruxelles

Selon l’Institut de santé publique Sciensano, la moyenne quotidienne de nouvelles contaminations au Covid-19 ne cesse d’augmenter tant en Belgique qu’en Région bruxelloise, selon les données actualisées et consolidées entre le 11 et le 17 décembre.

Sur une période de sept jours, entre le 11 et le 17 décembre, on a compté en moyenne 2 547 nouvelles contaminations au Covid-19 chaque jour en Belgique, soit une hausse de 13 % par rapport aux sept jours précédents. En Région bruxelloise, ce sont 169,3 nouvelles contaminations qui ont été comptabilisées entre le 11 et le 17 décembre, soit une hausse de 12 % par rapport à la période précédente. Une tendance inquiétante depuis deux jours dans la capitale.

Les hausses les plus importantes en Belgique sont principalement localisées en province d’Anvers (+ 29%), de Namur (+ 26%) et de Flandre Occidentale (+ 21 %). Seuls le Brabant flamand (- 4%) et le Hainaut (- 2%) connaissent des tendances à la baisse.

Le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 est particulièrement en hausse chez les enfants âgés de 10 ans et moins, avec une augmentation de 25% sur la période entre le 11 et le 17 décembre par rapport aux sept jours précédents.

Légère baisse des hospitalisations

Concernant les hospitalisations suite au Covid-19, celles-ci sont légèrement en baisse en Belgique. Sur la moyenne consolidée du 14 au 20 décembre, Sciensano indique 179 nouvelles hospitalisations en moyenne chaque jour, soit une baisse de 2% par rapport aux sept jours précédents. En Région bruxelloise, la moyenne de nouvelles admissions est également en baisse : de 21,5 entrées quotidiennes en moyenne entre le 7 et le 13 décembre, Sciensano indique que ce nombre passe à 21 entre le 14 et 20 décembre, soit une baisse de 2%.

Ce dimanche 20 décembre, 2 543 patients étaient encore hospitalisés dans les hôpitaux belges pour une contamination au Covid-19, dont 544 étaient enregistrés aux soins intensifs. Dans la région de Bruxelles-Capitale, 314 personnes étaient hospitalisées pour le Covid-19 ce dimanche, soit 4 de plus que la veille. Aux soins intensifs bruxellois, 81 patients sont hospitalisés, soit 2 de moins que la veille, et 49 patients sont sous respirateur, soit 3 de moins que la veille.

Décès en hausse à Bruxelles

Enfin, entre le 11 et le 17 décembre, selon les données consolidées de Sciensano, le Covid-19 a tué en moyenne 92 personnes par jour en Belgique, soit un chiffre stable par rapport aux sept jours précédents. En Région bruxelloise, le nombre de décès quotidiens suite au Covid-19 est passé de 7,28 entre le 4 et le 10 décembre, à 7,71 entre le 11 et le 17 décembre. Soit une hausse du nombre des décès de 5% dans la capitale.

Sciensano indique encore que le taux de reproduction du virus, qui mesure le degré de contagiosité, était de 0,97 entre le 11 et le 17 décembre. Lorsqu’il affiche une valeur supérieure à 1, on estime que l’épidémie se renforce.

Nouvelle variante du Covid-19

Durant la conférence de presse du Centre de crise, organisée ce lundi matin (voir replay ci-dessus), le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem est revenu sur la propagation de la nouvelle variante du Covid-19 au Royaume-Uni. Il confirme que cette variante concerne actuellement 60% des nouvelles contaminations, et touche principalement le sud de l’Angleterre et les contours de Londres.

“Mais cette variante a également été constatée aux Pays-Bas et en Belgique. Il existe en effet beaucoup de variantes de ce virus, et certaines variantes peuvent parfois disparaître rapidement ou se propager jusqu’à devenir dominante, comme cela se passe actuellement au Royaume-Uni”, dit l’infectiologue. “Certaines variantes peuvent être plus infectieuses que d’autres, mais il faut encore attendre un certain nombre de données et de recherches avant de savoir si cette variante actuelle au Royaume-Uni est plus contagieuse ou plus dangereuse pour notre santé”.

Yves Van Laethem rappelle également la nécessité d’éviter tout déplacement et tout voyage à l’étranger, pour ne pas participer à la propagation du virus.

Gr.I. avec Belga – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck