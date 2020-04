Coronavirus : moins de 4 000 patients à l’hôpital, voici les derniers chiffres à Bruxelles

Comme chaque jour, le SPF Santé publique et le Centre de crise font le point sur le nombre de cas de contamination au Covid-19 et rappellent les consignes de sécurité pour faire face à la pandémie.

Selon les chiffres délivrés par Sciensano, l’Institut belge pour la Santé, au 26 avril, 127 personnes supplémentaires ont été hospitalisées pour une infection au Covid-19 durant les 24 dernières heures alors que 93 personnes ont pu quitter l’hôpital durant la même période, rapporte Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral Covid-19. 3968 personnes sont actuellement à l’hôpital. 903 patients sont actuellement aux soins intensifs pour une infection au Covid-19 (soit 12 de plus que la veille), dont 600 nécessitent une assistance respiratoire.

113 personnes sont décédées au 26 avril, selon les derniers relevés, dont 60 dans les hôpitaux et 53 dans les maisons de repos et de soins. On compte notamment 12 décès en Région bruxelloise sur cette période. Au total, Sciensano dénombre 7 207 décès au total en Belgique depuis le début de l’épidémie (dont 46% à l’hôpital et 53% dans les maisons de repos et de soins).

6 229 tests ont été réalisés durant les 24 dernières heures, et 553 cas positifs au Covid-19 ont été confirmés par un test de laboratoire (dont 209 dans les maisons de repos et de soins). 77 nouveaux cas ont été rapportés en Région bruxelloise.

46 687 cas positifs au Covid-19 ont été confirmés par un test de laboratoire depuis le début de l’épidémie en Belgique.

“La première phase, qui consistait à laisser les gens le plus possible à la maison, est pratiquement sous contrôle. On va pouvoir désormais entrer dans une nouvelle phase en levant certaines mesures”, a précisé Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral. “Voici les cinq principes de base: restez chez vous, surtout si vous êtes malades, lavez-vous régulièrement les mains, gardez une distance suffisante, limitez le plus possible vos contacts sociaux physiques et portez un masque dans les transports en commun et les espaces publics très fréquentés car on ne pourra pas toujours garantir une distance suffisante”, a-t-il ajouté.

Steven Van Gucht a également confirmé qu’Emmanuel André, ex-porte-parole francophone interfédéral, sera remplacé durant ces conférences de presse quotidiennes dès ce mardi par Yves Van Laethem, infectiologue au CHU Saint-Pierre.

► Découvrez notre dossier complet sur l’épidémie de coronavirus en Région bruxelloise.

Gr.I. – Photo : Belga/Thierry Roge