Coronavirus : près d’un million de masques distribués dans les institutions de soin bruxelloises

Depuis trois semaines, Iriscare, l’organisme d’intérêt public bruxellois en charge de la protection sociale, distribue des masques et blouses de protection dans les institutions de soins bruxelloises pour le compte de la COCOM et de la COCOF.

Pour la troisième semaine consécutive, Iriscare a distribué ce mercredi du matériel de protection aux institutions agrées ou subventionnées par la COCOM et la COCOF. En tout, 280 000 masques chirurgicaux, 11 000 masques FFP2, 3 000 blouses et 1 500 visières ont été fournis ce mercredi aux professionnels de la santé, en plus de 40 000 masques en tissu réalisés par l’entreprise de travail adapté Travie ainsi que de nombreux volontaires.

Cela signifie qu’Iriscare a permis de distribuer un million de masques depuis le début de la crise, que ce soit aux hôpitaux, mais aussi aux maisons de repos, aux institutions pour personnes en situation de handicap, aux maisons de soins psychiatriques, aux centres de soins de santé mentale, aux aides à domicile, aux centres de planning familial et aux centres pour sans-abris.

La distribution va se poursuivre dans les prochains jours, et les institutions bruxelloises sont invitées à poursuivre les commandes de masques et d’autres moyens de protection via leurs fournisseurs ou par l’intermédiaire du gouvernement fédéral via ce lien.

Iriscare remercie également le groupe Delhaize qui a fourni 1 400 kilos d’oeufs de Pâques qui seront distribués à leurs institutions et leurs bénéficiaires.

Gr.I. – Photo : Belga/Eric Lalmand