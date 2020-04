Confinement : près de 1.600 infractions ont fait l’objet de sanction sur l’ensemble du territoire bruxellois

Le week-end a plutôt été calme pour les zones de police qui redoutaient une grande affluence dans les parcs de la Région bruxelloise avec ces premiers jours de beau temps et de vacances de Pâques. Finalement, peu de PV ont dû être dressés.

La police de Bruxelles Capitale-Ixelles a été la première à communiquer sur les sanctions administratives communales dressés ce week-end sur le territoire des communes de Bruxelles et Ixelles. 254 SAC et 46 P.-V. ont ainsi été dressés le samedi 4 avril, auxquels il faut ajouter 234 SAC et 145 P.-V. dressés le dimanche 5 avril. “La plupart des procès-verbaux concernaient le non-respect des règles de distanciation sociale, des personnes de plusieurs foyers dans un même véhicule, des attroupements de personnes de foyers différents, quelques commerces qui ont ouvert malgré le confinement ou encore des personnes qui faisaient la fête ou organisaient des barbecues avec des personnes de foyers différents”, détaille Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles.

Au niveau de la zone de police Bruxelles-Ouest (Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette, Koekelberg et Molenbeek-Saint-Jean), ce sont 463 infractions qui ont été enregistrées ce week-end. 188 sanctions administratives et 54 procès-verbaux ont été dressés samedi, et 183 SAC et 38 P.-V. ont été dressés le dimanche. En outre, sept personnes multirécidivistes ont été contrôlées à plusieurs reprises et ont été mises à la disposition du parquet. Cinq commerces en infraction ont également dû fermer leurs portes, alors qu’un commerce, qui vendait du gel hydroalcoolique et des masques, a été contrôlé et a fait un don volontaire du gel et des masques aux hôpitaux bruxellois, nous rapporte-t-on.

Du côté de la zone de police Bruxelles-Nord (Evere, Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek), un premier bilan provisoire fait état de 42 sanctions administratives communales durant le week-end et 1277 SAC à l’encontre de particuliers depuis le 19 mars dernier. 20 P.-V. ont également été dressés à l’encontre de commerces et cafés qui ne respectaient pas l’ordre de fermeture.

Pour la zone de police Montgoméry (les deux Woluwe et Etterbeek), sur le week-end, 134 PV ont été dressés. Sur la seule commune d’Etterbeek, on compte 32 procès-verbaux dressés majoritairement pour non-respect des distances. “Nous avions un drône pour vérifier le parc du Cinquantenaire pour Etterbeek et la Ville de Bruxelles, précise le bourgmestre Vincent De Wolf (MR). Cela a bien fonctionné et nous n’avons pas constaté d’infraction majeure.”

Pour la zone Midi, le week-end a été relativement calme. Pour les communes d’Anderlecht, Saint-Gilles et Forest, on compte 72 SAC et 11 PV judiciaires le samedi. Le dimanche, les amendes administratives sont montées à 80 et les PV à 25. De plus, la situation s’est montrée moins tendue notamment dans le quartier des Abattoirs qui est un point rouge de la zone.

Enfin du côté de la zone de police Uccle-Auderghem-Watermael-Boitsfort, on a compté 50 PV pour l’ensemble du week-end sur Auderghem et Watermael-Boitsfort ce qui est très calme.

Grégory Ienco et Vanessa Lhuillier – Photo:BX1