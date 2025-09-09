“L’incroyable histoire de la préhistoire”, un voyage drôle et érudit

Longtemps, la Préhistoire n’a pu être explorée : la naissance du monde était le domaine réservé des religions. Mais, au XIX? siècle, les scientifiques s’émancipent de ce tabou et, à la suite de découvertes majeures, une nouvelle science, la préhistoire, ouvre grand la porte sur les 10 millions d’années qui ont façonné les humains.

Notre aventure démarre dans les grands espaces du continent africain, quand notre ancêtre le plus lointain se sépare de son cousin le bonobo. De cette première lignée préhumaine descendra, des millions d’années plus tard, Homo habilis, qui commence à tailler des outils simples, à se mettre debout et à assimiler beaucoup de protéines. Ensuite vient Erectus, qui invente la hachette et domestique le feu. Puis Neandertal, le premier à se servir d’un langage articulé lui permettant de communiquer.

Dans ce foisonnement d’Homo, un seul survivra aux lois de l’évolution : Sapiens, apparu tardivement dans le berceau africain, vers 300 000 ans avant notre ère. Grâce à son (gros) cerveau et surtout au nombre de ses connexions neuronales, Sapiens se répand sur toute la planète, se sédentarise, développe l’agriculture et l’élevage à grande échelle. Il vit en famille, prie les dieux, peint, protège les plus faibles au sein du groupe, se soumet à un chef et fait la guerre. C’est une espèce à la fois invasive et conquérante, inventive et spirituelle.

C’est nous.

