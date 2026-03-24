Les amendes de la LEZ vont-elles commencer le 1er avril? Les réponses d’Elke Van den Brandt

Elke Van den Brandt était l’invitée de Bonjour Bruxelles ce mardi matin.

Soulagée, la ministre de la Mobilité bruxelloise s’est félicitée de l’accord sur le budget de la Région. “C’était très important”, estime-t-elle. “Il y a encore plusieurs étapes à franchir. Mais viser des budgets à l’équilibre et les rendre sains était essentiel. Malgré cela, on ne va pas réduire l’offre de la STIB. On demande des efforts sur les frais de fonctionnement, mais sans tout changer pour autant.”

Une seule nouvelle ligne est prévue au niveau des investissements avec le tram 15 qui va relier la gare du Nord à Belgica. Rien n’est donc prévu entre Schaerbeek et Evere, ce qui était attendu par la population avec l’absence de métro 3. “On cherche des alternatives pour les quartiers où les transports en commun sont toujours bondés. Une analyse est faite pour Evere et Schaerbeek. On essayera au moins de demander les permis ou d’avancer sur ces dossiers.”

Autre endroit important : le rond-point Meiser. “Cet endroit est dangereux pour tout le monde”, insiste l’écologiste. “On a un permis et ce chantier est dans le top des priorités. C’est mon ambition de rénover ce lieu lors de ma législature. Mais avant de donner des dates et des délais, il faut que cela soit certain d’être fait car la population en a marre des fausses promesses.”

La LEZ, un épineux dossier

La LEZ est également un dossier récurrent pour la ministre de la Mobilité. Pour rappel, la justice avait cassé le report du calendrier concernant les zones de basses émissions. Théoriquement, les amendes pour les automobilistes qui ne sont pas en règle vont donc reprendre à partir du 1er avril.

Ce lundi, Jamal Ikazban, chef de groupe PS, estimait sur nos antennes que la solution était d’accélérer la mise en place du pass annuel à 350 euros. “Ans Persoons et Dirk De Smedt travaillent d’arrache-pied sur un nouveau système d’amende et de pass annuel”, admet Elke Van den Brandt. “Le calendrier reste, donc si votre véhicule n’est plus accepté, vous êtes déjà en infraction. On souhaite mettre en place le même système qu’à Gand et Anvers.”

Quel est le conseil de la ministre de la mobilité ? “Si votre véhicule n’est pas adapté, regardez les alternatives. Des primes sont prévues pour accompagner ceux qui en ont besoin.”

La question reste de savoir si les automobilistes seront directement sanctionnés. “Les deux ministres travaillent sur un pass annuel pour éviter les amendes. Mais je préfère rester prudente dans ma communication tant que les détails ne sont pas mûrs et sérieux.” Elke Van den Brandt confirme également qu’un système de dérogation devrait exister. “Il y aura un système avec des exceptions. Par le passé, on a déjà donné des pass aux personnes en situation de handicap. Analyser si des personnes ont vraiment besoin d’une exception fait partie de la politique. Il y aura des pass qui seront proposés pour les gens qui n’ont vraiment aucune autre solution.”

Si elle a conscience que ce dossier est brûlant pour les Bruxellois, elle met aussi le curseur sur son importance au niveau de la santé publique. “Cette LEZ a déjà permis à la qualité de l’air de s’améliorer à Bruxelles. Depuis que l’on a arrêté la séquence, on constate une stagnation de cette qualité. On parle ici des poumons de nos enfants ou des enfants asthmatiques. Travailler là-dessus est important et crucial.”