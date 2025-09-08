Passer la navigation
Le pire des grands projets urbanistiques auxquels Bruxelles a échappé

Un chemin de fer à travers le quartier du Sablon, un tunnel sous le parc de Bruxelles, un petit ring autour du centre-ville… Dans “Victoires urbaines”, Vincent Carton retrace les combats méconnus qui ont permis d’éviter des aménagements urbanistiques pour le moins étonnants à Bruxelles. Il est l’invité de Bonjour Bruxelles.

08 septembre 2025 - 09h54
Modifié le 08 septembre 2025 - 09h54
 

