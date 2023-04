Procès des attentats de Bruxelles : nouveau retard dans les audiences, une victime parle de “sa malédiction”

La cour d’assises doit se réorganiser pour les prochaines audiences, en raison de l’absence du vice-président Marc Vanwelkenhuyzen.

La cour d’assises de Bruxelles chargée du procès des attentats du 22 mars 2016 entend ce lundi les ultimes témoignages de victimes. Six derniers témoignages sont prévus.

La journée a toutefois démarré avec l’annonce que le vice-président de la cour Marc Vanwelkenhuyzen doit être remplacé. L’audience de mardi est donc d’ores et déjà annulée et l’interrogatoire croisé des accusés est reporté à mercredi.

Face à ces nouveaux problèmes de calendrier, la présidente de la cour d’assises a déjà annoncé que le procès se déroulera certainement “les prochains vendredis” pour rattraper ces nouvelles journées perdues.

10h28 – Le vice-président de la cour n’est plus en état de siéger

Le vice-président de la cour d’assises de Bruxelles Marc Vanwelkenhuyzen, au procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, n’est plus en état de siéger et doit être remplacé pour le reste des audiences, a annoncé la présidente de la cour Laurence Massart.

C’est le deuxième juge assesseur, Thibaut de Sauvage, qui a dès à présent repris le rôle du magistrat Vanwelkenhuyzen, pour lequel un certificat a été présenté à la cour. M. de Sauvage a quant à lui été substitué dans son rôle initial par la juge remplaçante Catherine Ramaekers.

Afin de permettre à la cour d’assises de se réorganiser face à cette absence, la présidente Laurence Massart a annoncé qu’il n’y aurait pas d’audience mardi et que l’interrogatoire croisé des accusés débuterait mercredi à 09h00. Il devait commencer lundi après-midi, si le timing le permettait.

Face à ce nouveau chamboulement de calendrier, il ne sera pas possible d’entendre les accusés ce lundi. L’accusé Osama Krayem a d’ores et déjà souligné qu’il n’y participerait pas, tandis que Mohamed Abrini a confirmé qu’il y prendrait part. Salah Abdeslam a répondu qu’il ne savait pas encore s’il y assisterait. Sofien Ayari, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayingana Muhirwa ont confirmé leur participation, tout comme Smail et Ibrahim Farisi.

12h30 – Ioana Ralucacette Pavelescu parle de la “malédiction” post-22 mars 2016

Ioana Ralucacette Pavelescu, qui se trouvait dans la troisième voiture de la rame du métro touchée par l’explosion du 22 mars 2016, a témoigné ce lundi matin et évoqué sa vie difficile depuis ce tragique attentat. Cette femme de 28 ans explique qu’elle vivait jusque-là une vie heureuse : un boulot au sein des institutions européennes, un compagnon avec qui elle vivait une “lune de miel en permanence” et des projets pleins la tête. Mais le 22 mars 2016, a commencé ce qu’elle appelle “une malédiction”.

Depuis lors, “je ne suis plus que l’ombre de moi-même”, a témoigné cette victime originaire de Bucarest en Roumanie, aujourd’hui âgée de 35 ans. “Je suis devenue une personne anxieuse, souffrant de crises de panique quotidiennes. Au travail, les occasions m’ont manqué, personne ne veut du soldat blessé”, révèle-t-elle. Sa relation avec son partenaire s’est, elle aussi, dégradée, alors qu’elle est devenue “émotionnellement handicapée”.

En avril 2020, sa maman est décédée après avoir lutté près de deux ans contre le cancer. “Une étude de l’Université de Harvard montre que le stress post-traumatique peut en être à l’origine”, souligne-t-elle. La veille du décès, sa mère lui a offert une broche, dont les deux chiffres “22” tournés l’un vers l’autre forment un cœur. “Peut-être que s’il n’y avait pas eu cette maudite attaque terroriste, les choses seraient différentes. Je t’aurais vu te marier et on aurait un petit-enfant”, lui avait glissé sa maman, dans une dernière confidence.

Une déclaration qui résonne encore en Ioana aujourd’hui alors qu’elle lutte chaque jour, depuis sept ans, pour la vie. Un combat contre ses peurs, pour oublier le passé malgré les nombreuses séquelles physiques et psychologiques qui persistent. “J’ai perdu 30% de mon audition, je suis devenue myope, je souffre d’angoisses et de douleurs musculaires, de troubles de boulimie, de troubles du sommeil, de troubles gastriques, j’ai du psoriasis sur plus de 50% de mon corps. L’attentat a aussi provoqué une perte de confiance en moi, je suis devenue misérable“, énumère-t-elle.

Une semaine après le décès de sa maman, son compagnon depuis deux ans la quitte pour profiter de la vie avec une femme “à l’esprit aventureux, tout le contraire de ce que je suis devenue”, avec qui il peut aller à un concert sans se soucier des décibels, qui n’a pas de problème de claustrophobie, qui ne s’effraie pas à la vue d’un sac-à-dos ou d’un bagage abandonné, liste-t-elle.

12h58 – “Je me suis sentie coupable”

Le matin des attentats, le père d’Ioana Ralucacette Pavelescu l’avait appelée en l’avertissant que des explosions avaient eu lieu à l’aéroport de Zaventem et il lui demandait de ne pas prendre le métro, a-t-elle retracé. Mais elle était en retard et son fiancé ne pouvait pas l’emmener en voiture, elle s’est donc résignée à prendre le métro, où elle est entrée dans le troisième wagon. Elle dit avoir été incommodée par un homme avec grand sac à dos noir. Il s’agissait en fait du kamikaze Khalid El Bakraoui. Voyant un siège libre, elle s’est faufilée pour s’asseoir, avant de céder sa place et de sortir à Maelbeek. Puis s’impose un “silence assourdissant”. “Je suis tombée et j’ai perdu connaissance pendant quelques minutes.”

“Pendant longtemps, je me suis sentie coupable de faire partie de celles et ceux qui avaient eu la chance de survivre, je me suis sentie coupable de ne pas être revenue aider celles et ceux qui avaient été plus grièvement blessés”, déclare-t-elle, confiant avoir longtemps hésité à témoigner, car elle ne se sentait pas légitime.

D’ailleurs, “pendant des années, je n’ai pas réussi à acheter un abonnement de métro, même si je bénéficiais du remboursement de mon employeur. Je payais des tickets journaliers”, a-t-elle indiqué, en montrant à la cour une pochette en plastique contenant une centaine de cartes de la Stib. “Symboliquement, acheter un abonnement revenait à accepter que j’étais une victime, ce que je ne voulais pas”. Ioana Ralucacette Pavelescu a finalement réussi à reprendre le métro en 2017, d’abord en Roumanie avec une amie, puis à Bruxelles.

Entre-temps, la Roumaine est devenue mère d’un petit garçon prénommé Noah, en référence à l’arche de Noé, l’arche de la paix. “Il représente la lumière au bout du tunnel. Ma raison de vivre, mon espoir. Pour lui, je me dois de surmonter mes peurs.”

■ Duplex et interviews de Camille Tang Quynh et Charles Carpreau dans Le 12h30.

