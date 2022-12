L’ULB vote une motion de soutien aux demandeurs d’asile

Le Conseil académique s’indigne également de “l’inaction de la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration”.

Le Conseil académique de l’Université Libre de Bruxelles a voté une motion de soutien aux demandeurs d’asile, dont près de 3 000 d’entre eux sont aujourd’hui contraints de dormir hors des structures fédérales normalement promises. “Nous exprimons notre profonde indignation face aux manquements de l’État belge, et plus particulièrement l’inaction de la Secrétaire d’État à l’Asile et à l’Immigration dans l’accompagnement des demandeurs d’asile sur notre territoire”, explique le Conseil académique dans sa motion.

Il s’indigne par ailleurs d’assister à cette situation “en contravention avec le droit belge”. “Aujourd’hui, nous, citoyen·nes, enseignant·es, chercheurs et chercheuses, étudiant·es et membres du personnel administratif, technique, de gestion et spécialisé proclamons notre refus que cette politique de non-action se poursuive en notre nom”, dit encore l’ULB.

Outre des solutions d’urgence, déjà proposées par les associations de terrain, comme le logement dans des hôtels ou la répartition des demandes dans tout le pays, le Conseil académique demande qu’une “réponse structurelle” soit trouvée pour “garantir un accueil des demandeurs d’asile respectueux de la dignité humaine comme des obligations légales en la matière”.

Gr.I. – Photo : Belga/Benoît Doppagne