Le problème technique persiste à Brussels Airport, avec des temps d’attente plus longs

“Le problème technique concerne les e-gates (portiques électroniques, ndlr.) et le contrôle se fait aux guichets. Cette situation peut engendrer des temps d’attente plus longs”, précise la porte-parole.

La police fédérale est actuellement chargée de résoudre le problème, mais l’aéroport ne dispose pas à cette heure d’informations pour déterminer la nature du problème technique.

Il est conseillé aux voyageurs de se rendre rapidement aux contrôles des passeports. Le conseil d’arriver 3h avant son vol “hors Schengen” reste d’application, précise l’aéroport.

Lorsqu’atterrit un avion en provenance d’un pays qui n’est pas membre de l’espace Schengen (composé de 25 États de l’Union européenne ainsi que de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse), les personnes détenant un passeport européen ont accès à une voie de contrôle électronique pour passer la frontière.

C’est ce guichet qui est touché depuis 18h30 vendredi par un problème technique. Par conséquent, l’ensemble des passagers (européens et non-européens) sont redirigés vers les contrôles manuels, ce qui provoque des files d’attente.