L’action de zèle des douaniers se poursuit à Brussels Airport

Les douaniers de Brussels Airport poursuivent vendredi, pour le deuxième jour consécutif, leur action de zèle, entraînant des contrôles renforcés pour les passagers à l’arrivée, mais sans causer de perturbations majeures malgré une journée de forte affluence.

La journée de vendredi est annoncée comme la plus chargée des vacances d’automne, avec 82.000 passagers attendus. Selon la porte-parole de l’aéroport, Ihsane Chioua Lekhli, le trafic se déroule de manière fluide. “Il n’y a pas de problèmes ou de longues files d’attente”, a-t-elle indiqué.

Les douaniers multiplient les contrôles lorsque les passagers quittent la zone de récupération des bagages, ce qui peut allonger les temps d’attente pour les voyageurs à l’arrivée. La porte-parole de Brussels Airport assure toutefois qu’il n’y a “pas de perturbations importantes”.

D’après le porte-parole du SPF Finances, Francis Adyns, qui s’est exprimé jeudi, cette action de zèle est la conséquence d’un mécontentement lié à une nouvelle organisation des horaires de travail en cours d’élaboration.

Belga

24 octobre 2025 - 14h51
Modifié le 24 octobre 2025 - 15h40
 

