Woluwe Saint-Pierre : Fabienne Delvigne désignée citoyenne d’honneur

La créatrice de chapeaux et modiste Fabienne Delvigne a reçu le titre honorifique de “citoyenne d’honneur de Woluwe-Saint-Pierre”.

« Créatrice de chapeaux et modiste internationalement reconnue, notamment au sein des plus grandes cours européennes, Madame Fabienne Delvigne contribue à entretenir, à développer et à véhiculer une image positive et attirante de la commune de Woluwe-Saint-Pierre par son travail d’excellence », a déclaré le bourgmestre de Woluwe Saint-Pierre, Benoît Cerexhe.

Une renommée internationale et royale

En 1987, Fabienne Delvigne s’est lancée dans la création de chapeaux. Depuis lors, sa marque n’a cessé de s’émanciper. Elle a séduit les plus grandes marques comme Giorgio Armani, Chanel, Natan, Dior, la Maison Guerlain, Yves Saint-Laurent, etc. Ses chapeaux sont portés par des têtes couronnées européennes, notamment de Suède, du Luxembourg et des Pays-Bas.

En Belgique, la Maison Fabienne Delvigne est devenue « Fournisseur breveté de la Cour de Belgique » en 2001 sous le Règne d’Albert II et de Paola. Aujourd’hui, elle continue de créer et d’inventer des chapeaux de la plus grande élégance et originalité pour la Reine Mathilde et sa famille.

Émue par cet hommage, Fabienne Delvigne a réagi à l’issue de la cérémonie : « C’était tout simplement formidable. Je ne m’attendais pas à un si bel hommage. C’est vraiment fort et particulier car ça vient de ma commune, celle où j’habite, où je travaille, où il y a les copains, où j’adore me promener ».

YdK – Photo/Commune de Woluwe Saint-Pierre