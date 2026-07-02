Fusion officielle entre le Centre scolaire Eddy Merckx et l’Athénée royal Crommelynck

La commune de Woluwe-Saint-Pierre et Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) ont signé jeudi la convention actant officiellement la fusion entre le Centre scolaire Eddy Merckx (CSEM) et l’Athénée royal Crommelynck (ARC), indiquent la commune bruxelloise et WBE dans un communiqué commun.

La fusion entre les deux établissements scolaires entrera en vigueur dès la rentrée scolaire 2026-2027 et donnera naissance, selon les auteurs du projet, “à un établissement renforcé, capable de proposer une offre d’enseignement plus lisible, plus diversifiée et davantage en phase avec les attentes des élèves et des familles.” Le projet associe, en effet, enseignement général, technique de transition et enseignement qualifiant au sein d’un même établissement.

Les équipes de Wallonie-Bruxelles Enseignement et de la commune de Woluwe-Saint-Pierre travaillent conjointement depuis plusieurs mois à la préparation de cette fusion “inédite” entre les deux établissements relevant chacun d’un pouvoir organisateur différent: WBE pour l’Athénée royal Crommelynck et la commune de Woluwe-Saint-Pierre pour le Centre scolaire Eddy Merckx, rappelle le communiqué.

“Cette collaboration témoigne de la capacité des acteurs de l’enseignement officiel à unir leurs forces autour de valeurs communes: la neutralité, l’émancipation, l’ouverture, la démarche scientifique, la démocratie, le respect et la réussite des élèves”, se félicite ainsi André Grenier, l’administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement.

“Comme nous nous y étions engagés, cette fusion permet d’assurer un avenir au projet pédagogique développé au sein du CSEM”, a rappelé de son côté Benoît Cerexhe, le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, assurant que “les liens entre la commune et l’établissement fusionné resteront forts. Cette fusion est une véritable opportunité. Elle va contribuer à renforcer la lisibilité de l’offre scolaire et à améliorer l’attractivité de l’enseignement officiel sur la commune.”

Belga – Photo : Google Maps