Pas d’écran géant à Woluwe-Saint-Pierre et à Uccle pour les huitièmes des Diables rouges

Après la rencontre spectaculaire des Diables face au Sénégal, place désormais aux huitièmes de finale. Problème : ce match se joue dans la nuit de lundi à mardi, à 2 heures du matin.

Un horaire peu pratique pour organiser une diffusion publique. La commune de Woluwe-Saint-Pierre a donc décidé de ne pas retransmettre la rencontre sur écran géant, place Dumon. Une décision partagée par le parc Wolvendael à Uccle, rapporte Sudinfo.

Depuis le début du Mondial, la place Dumon s’est imposée comme un rendez-vous populaire pour de nombreux supporters. Cette fois, ils devront trouver un autre endroit pour suivre le match.

“À 2 heures du matin, c’est exclu”, tranche Michaël Rimé, chef de cabinet du bourgmestre Benoît Cerexhe, cité par nos confrères de Sudinfo. “Nous assumons pleinement ces diffusions, ce sont des moments extraordinaires. Mais il faut trouver un équilibre avec les riverains.”



La commune avance un autre argument. D’éventuelles prolongations et tirs au but pourraient étirer la soirée au-delà de 4 heures du matin. De quoi nécessiter un dispositif communal et policier renforcé.