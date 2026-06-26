Bruxelles fait son cinéma : “C’est important d’avoir la culture dans la rue”

Pour la 26e fois cet été, Bruxelles fait son cinéma. Chaque été, des projections de films gratuites sont organisées en plein air dans des lieux, parfois méconnus, des 19 communes de la capitale.

Comme les autres années, cette édition est centrée sur le cinéma méditerranéen : « On garde ce fil rouge de la Méditerranée ou des communautés méditerranéennes, l’interculturel. En tout cas, on essaie de garder ce fil rouge pour avoir une programmation qui ait en même temps une thématique tout en étant assez éclectique, avec ce cinéma de la Méditerranée qui est justement assez diversifié. Ce sont au total 19 films qui sont présentés, avec des films français, égyptiens, belges… »

Parmi tous ces longs-métrages, il y a aussi deux productions bruxelloises : Les Baronnes, diffusé à Forest le 11 juillet, et Têtes brûlées, présenté demain à Evere, au parc Saint-Vincent. « On aime bien, quand c’est possible, pouvoir proposer des productions locales, mettre en avant aussi le cinéma belge et, quand il y a un contexte bruxellois, d’autant plus. On a essayé aussi de le faire avec les courts-métrages. L’année dernière, on avait plusieurs courts-métrages belges, bruxellois. Cette année, on en aura encore un à la Maison des Cultures de Molenbeek », indique Marjorie Janssens, l’une des organisatrices de l’événement.

Le projet a aussi grandement évolué en 26 ans. Au début, cela ne concernait que quelques communes. Aujourd’hui, ce sont l’ensemble des communes bruxelloises qui sont concernées. « C’est dans notre idée de faire découvrir Bruxelles autrement. C’est important d’être présent dans chaque commune, de pouvoir aller un peu partout et que chacun puisse se balader dans tout Bruxelles. »

L’organisatrice ajoute : « C’est important d’avoir la culture dans la rue. C’est aussi ramener ce qui existait avant : les cinémas de quartier, où les gens allaient au cinéma près de chez eux. C’est ça qu’on a envie de faire aussi : que les gens aillent au cinéma dans leur quartier. »

Des problèmes de financement

Comme pour tout le secteur culturel, il y a de nombreuses incertitudes concernant le financement de Bruxelles fait son cinéma. « Comme la plupart des festivals, on commence un festival sans avoir la certitude de recevoir tous ces subsides, donc on croise très fort les doigts. Cela fait des années qu’on est soutenus par la Région, mais je pense que tout est au ralenti. C’est vrai que cela complique, en termes logistiques, le travail des acteurs culturels de manière générale. On espère que tout cela reviendra rapidement à la normale », conclut Marjorie Janssens.

Le programme

vendredi 26 juin : NEDER-OVER-HEEMBEEK – Parc Meudon : El maestro que prometio el mar

samedi 27 juin : EVERE – Parc Saint-Vincent : Têtes brûlées

dimanche 28 juin : SAINT-JOSSE – Ecole Les Tournesols : La voix de Hind Rajab

lundi 29 juin : WOLUWE-SAINT-LAMBERT – Terrain de rugby du Kappelleveld : La petite dernière

mardi 30 juin : SAINT-GILLES – Place Morichar : Classe moyenne

mercredi 1 juillet : ETTERBEEK – Jardins de Fontenay-sous-Bois Ma frère

jeudi 2 juillet : JETTE – Place Cardinal Mercier : Partir un jour

samedi 4 juillet : BERCHEM-SAINTE-AGATHE – Place de l’Eglise : Les aigles de la République

dimanche 5 juillet : IXELLES– Abbaye de la Cambre : La venue de l’avenir

lundi 6 juillet GANSHOREN – Château de Rivieren : The tasters

mercredi 8 juillet WOLUWE-SAINT-PIERRE – Maison communale : Les enfants vont bien

jeudi 9 juillet WATERMAEL-BOITSFORT – Place Gilson : Gioia mia

vendredi 10 juillet : MOLENBEEK – Maison des cultures : Calle Malaga

samedi 11 juillet : FOREST– Abbaye : Les Baronnes

dimanche 12 juillet : KOEKELBERG – Parc Victoria : Olivia

lundi 13 juillet : AUDERGHEM – avenue de la Houlette : Nino

jeudi 16 juillet : UCCLE – Parc de Wolvendael : Sorda

vendredi 17 juillet : SCHAERBEEK – Place de Jamblinne de Meux : Enzo

samedi 18 juillet : ANDERLECHT– Parc Astrid : Palestine 36