Woluwe-Saint-Lambert : une nouvelle roue pour le moulin du Lindekemale
Le moulin à eau de Lindekemale a été remis en fonction avec une toute nouvelle roue. Exploité à l’origine pour moudre le grain, il s’agit de l’un des derniers moulins à eau qui subsistent encore à Bruxelles. Sa roue est désormais associée à une turbine électrique dont le rôle principal est de maîtriser la vitesse de la roue. Le moulin produit ainsi de l’électricité 100% verte.
■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Nicolas Scheenaerts