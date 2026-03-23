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Woluwe-Saint-Lambert : une nouvelle roue pour le moulin du Lindekemale

Le moulin à eau de Lindekemale a été remis en fonction avec une toute nouvelle roue. Exploité à l’origine pour moudre le grain, il s’agit de l’un des derniers moulins à eau qui subsistent encore à Bruxelles. Sa roue est désormais associée à une turbine électrique dont le rôle principal est de maîtriser la vitesse de la roue. Le moulin produit ainsi de l’électricité 100% verte.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Nicolas Scheenaerts

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