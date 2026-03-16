Enlèvement et séquestration d’un jeune homme à Woluwe-Saint-Lambert : treize perquisitions et deux mineurs placés en IPPJ

La zone de police Montgomery a apporté lundi de nouvelles précisions dans le dossier de l’enlèvement d’un jeune homme à Opwijk, en indiquant que l’enquête a donné lieu à treize perquisitions au total, que deux mineurs ont été placés en IPPJ, et que les faits portent aussi sur des actes de torture, des traitements inhumains et de l’extorsion.

Vendredi, le parquet de Bruxelles avait confirmé que cinq personnes avaient été placées sous mandat d’arrêt pour prise d’otage et privation arbitraire de liberté. Le communiqué de police affine désormais le dossier, tant sur la qualification des faits que sur le nombre total d’interventions judiciaires et le profil des suspects interpellés.

Le 8 février, une personne domiciliée à Namur a été attirée près de la gare d’Opwijk à la suite d’avances d’une suspecte, selon la police. Six personnes seraient alors arrivées en voiture, se seraient emparées de la victime et l’auraient emmenée de force dans un box de garage du quartier Andromède, à Woluwe-Saint-Lambert. Elle y aurait été séquestrée plus de 24 heures, en subissant des tortures et des traitements inhumains.

La police précise aussi que les auteurs se seraient emparés de ses moyens de paiement et l’auraient forcée à livrer ses codes secrets. Une demande de rançon de 200.000 euros aurait en outre été adressée à la famille, ramenée ensuite à 5.000 euros. Blessée, la victime a finalement été libérée avant de déposer plainte.

Selon la zone Montgomery, une première série de perquisitions a permis d’identifier le lieu de séquestration et trois suspects, dont deux ont été placés sous mandat d’arrêt. Une seconde opération, menée le 9 mars, a conduit à dix nouvelles perquisitions, à l’arrestation de neuf suspects, à trois nouveaux mandats d’arrêt et au placement de deux mineurs en IPPJ. Des stupéfiants ont aussi été saisis chez un suspect.

Belga