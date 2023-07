Uccle : recours au Conseil d’Etat contre la “place intermodale” prévue pour le pont Carsoel

Des associations de riverains ont décidé d’introduire un recours contre le projet de pont Carsoel porté par Infrabel, indiquent ce matin nos confrères de La Capitale.

Le pont suspendu au-dessus des voies de la gare Saint-Job à Uccle, doit être démoli et remplacé par un ouvrage plus large, pour y intégrer différents modes de transports en 2025. Les travaux débuteront à la fin du mois d’août et devraient s’achever à l’été 2025. La structure de l’ouvrage passera de 11 à 45 mètres de largeur, et permettra à plusieurs modes de transports de se côtoyer sur le pont. La double courbe actuelle deviendra un tracé en diagonale, pour faciliter le passage des trams et bus de la Stib. Les trottoirs seront également élargis et les rampes seront remplacées par deux ascenseurs, pour permettre l’accès aux quais pour les personnes à mobilité réduite.

Le nouveau pont proposera un parking pour vélos, des bancs et des espaces verts des deux côtés de la voirie. Ce chantier est le fruit d’une collaboration entre Infrabel, la SNCB, la Stib et Bruxelles mobilité, représente un investissement de 10.8 millions d’euros.

► Voici la “place intermodale” prévue par Infrabel

Le recours vise aujourd’hui à obtenir la suspension et l’annulation du permis d’urbanisme délivré. Dominique Vaes, coordinateur du comité de quartier Uccle-Observatoire explique les motivations à nos confrères : “Nous reprochons la bétonisation outrancière des interventions d’Infrabel qui ne remet pas en question, au vu des enjeux climatiques et sociétaux, sa manière de construire des gares dans les villes et qui se contente de reproduire le même type d’ouvrage que ceux créés par le passé“.

T.D. et Belga