L’emblématique chemin du Crabbegat rénové

Ce petit chemin emblématique existait déjà au moyen-âge.

Situé près du parc du Wolvendael, entre le Dieweg et le square des Héros, le chemin du Crabbegat a fait peau neuve. Cette restauration a coûté près de 2 millions d’euros à la Commune et à la Région, qui se sont alliées pour l’occasion. La rénovation de ce joyau ucclois est désormais terminée et a englobé la restauration du pavage, des murs et des éléments historiques, ainsi que l’installation de luminaires, le drainage du chemin, la stabilisation et la plantation des talus.

“L’âme de cet endroit a été respectée”, assure l’historien Leo Camerlynck. “Mieux encore, elle a été amplifiée. La restauration était donc vraiment nécessaire.” La prochaine étape consistera à remettre à ciel ouvert les eaux de ruissellement. Ce projet est en préparation au sein de la commune. Ainsi, ce petit ruisseau traverserait le parc de Wolvendael.