Viaduc Reyers : dix ans plus tard le projet n’avance pas

Aujourd’hui, cela fait 10 ans que le viaduc Reyers a été détruit.

Le projet était de transformer ce tronçon en boulevard urbain. Or, depuis, presque rien n’a bougé. “Les procédures prennent beaucoup de temps. On a d’abord demandé un certificat d’urbanisme pour le réaménagement définitif du boulevard Reyers, ensuite on a fait faire une étude d’incidence puis on a fait une demande de permis d’urbanisme” affirme Inge Paemen, porte-parole de Bruxelles Mobilité.

En juillet dernier, une commission de concertation s’est tenue entre la commune de Schaerbeek et Urban, un avis favorable est donné, avec un changement majeur demandé. “Il y a eu une suppression de stationnement sur les artères latérales qui était conséquente et évitable, et vu les enjeux dans le quartier, vu la suppression de stationnement aussi qui a eu lieu au moment de la démolition du viaduc et qu’on a tendance à oublier parce que ces dix années se sont écoulées, ça nous paraissait important de défendre le maintien du stationnement nécessaire pour les riverains.” affirme Justine Harzé, échevine à l’urbanisme – Schaerbeek (PS).

La question que tout le monde se pose, quand les travaux seront-ils définitivement finis ? “Il faut attendre un nouveau gouvernement, il faut attendre un budget, donc je ne saurais pas vous le dire. Je suis bien incapable de vous donner un calendrier et je ne m’y risquerai pas.”

Vous l’aurez compris, cela ne sera pas pour tout de suite. Dix ans plus tard, le dossier est toujours à l’instruction, en attendant que le feu passe du rouge au vert.

■ Reportage de Gilles Joinau, et Charles Carpreau