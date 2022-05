Soins psychiatriques : une nouvelle aile pour les patients du centre Titeca

Le centre psychiatrique Titeca a dévoilé une nouvelle aile proposant plus d’activités et d’espaces de rencontre entre personnel soignant et patients.

Le centre Titeca est l’un des hôpitaux psychiatriques les plus reconnus en Belgique. Il s’est doté cette année d’une nouvelle aile de 15 000 m². Six unités y sont réservées pour les patients les plus en souffrance. L’objectif de ces nouveaux locaux est d’y favoriser les espaces de rencontre entre le personnel soignant et les patients, mais aussi de proposer plus d’activité aux patients, afin d’éviter leur isolement. Une salle de sport multifonctionnelle a notamment été construite pour aider les patients dans leur convalescence. Aujourd’hui, le centre Titeca enregistre près de 700 admissions par an.

Le centre a également reçu la visite du ministre fédéral de la Santé Frank Vandenboucke (Vooruit), l’occasion de faire le point sur le financement des soins de santé. Le gouvernement fédéral a notamment annoncé un budget de 152 millions d’euros pour les soins de santé en première ligne, et le ministre annonce un appel à projets pour 35 millions d’euros supplémentaires, destiné à aider les jeunes en besoin d’aide psychiatrique.

■ Reportage de Camille Tang Quynh, Morgane Van Hoobrouck et Timothée Sempels.