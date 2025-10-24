Schaerbeek : opposition au projet immobilier sur le carré des Chardons

Dans une petite rue paisible de Schaerbeek, derrière une simple grille, se cache un trésor de nature : un espace vert de 6 000 m².

Véritable poumon du quartier, ce site accueille une biodiversité riche et joue un rôle essentiel pour la qualité de vie locale. Mais ce coin de verdure est aujourd’hui menacé par un projet immobilier qui fait bondir les riverains.

“C’est un écosystème naturel au milieu du quartier. C’est aussi une éponge naturelle quand il y a de fortes pluies, et lors des canicules, ça permet de faire baisser la température. Ça améliore la qualité de l’air. Un endroit pareil, au cœur de la ville, doit être préservé”, confie Bénédicte Verschraegen, riveraine du quartier.

Le projet prévoit la construction de deux immeubles totalisant 40 logements. Pour les ériger, le promoteur envisage d’abattre 35 arbres, promettant d’en replanter autant pour compenser la perte. Le bois coupé serait réutilisé pour du mobilier extérieur. Une initiative saluée, mais jugée insuffisante par les habitants, inquiets de l’impact sur la nature et la mobilité.

Les riverains dénoncent un quartier sous pression. “Il y a déjà des problèmes de mobilité tous les matins et après-midi à cause de l’école Neuve, qui compte 216 élèves. Ajouter de nouveaux logements ici, ce sera l’enfer”, explique Patrick Vanderstraeten.

Au-delà de la circulation, les habitants craignent la disparition progressive des derniers espaces verts schaerbeekois. “Si ce projet passe, ce sera la porte ouverte à la construction dans les îlots intérieurs partout à Bruxelles.” lance Béatrice Menet, riveraine.