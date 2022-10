Schaerbeek : de faux livreurs UPS arrêtés, ils sont suspectés de violences et séquestration

Des faits ont eu lieu en juin dernier.

La zone de police Bruxelles-Nord a mené une enquête au sujet d’un vol, commis à Schaerbeek en juin dernier, par des individus qui s’étaient fait passer pour des livreurs de la société UPS. Les investigations ont mené à des adresses et à des suspects. Trois personnes ont été arrêtées, dont deux son actuellement inculpées, a communiqué la zone vendredi.

“Un vol avec violence, usage d’arme à feu et séquestration a été commis à Schaerbeek, le 20 juin 2022, par de faux livreurs UPS“, a expliqué la zone de police Bruxelles-Nord. L’enquête a permis d’identifier plusieurs auteurs et leurs points de chute possibles, selon la police. “Grâce à l’enquête menée, neuf adresses, notamment à Eupen, ont pu être localisées et ont été perquisitionnées sur ordre du juge d’instruction. Lors des perquisitions, les policiers ont trouvé, entre autres, une somme de plus de 33.000 euros en liquide, deux voitures, de même qu’une arme à feu avec munitions, des stupéfiants et une quantité importante de bijoux“, a détaillé la zone de police.

Trois personnes ont été arrêtées mercredi. Deux d’entre elles ont été inculpées par un juge d’instruction comme auteur ou coauteur de vol avec violence ou menace, en bande, avec arme et véhicule, et avec détention arbitraire. Elles ont été libérées sous conditions. “L’enquête se poursuit“, a précisé la police.

Belga