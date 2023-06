Gare de Schaerbeek : le couloir sous voies prolongé est ouvert

À la gare de Schaerbeek, les voyageurs peuvent dès aujourd’hui emprunter le couloir sous voies, qui a été prolongé.

La gare est ainsi reliée à l’avenue de Vilvorde, en évitant aux voyageurs venant du canal de faire un détour par le pont Van Praet. Dans les années à venir, la gare de Schaerbeek deviendra aussi intégralement accessible : l’accès à chaque quai sera possible par ascenseur via le couloir sous voies et tous les quais seront rehaussés et rénovés.

Le prolongement du couloir sous voies s’inscrit dans le projet de la SNCB de faire de la gare de Schaerbeek un pôle de transport majeur. La gare est intégrée au réseau S suburbain autour de Bruxelles. Elle accueille chaque jour plus de 3.000 voyageurs et près de 200 trains. L’objectif est de faciliter l’accès à la gare, au musée de la SNCB Train World et au centre commercial Docks Bruxsel. La liaison piétonne entre la gare et le centre commercial est en effet considérablement raccourcie : de plus d’1 km via le pont Van Praet à environ 400 m via le couloir sous voies. Même constat pour le trajet entre le canal, la gare et Train World, désormais beaucoup plus court.

Dès 2025, la SNCB rehaussera et rénovera les quais, en collaboration avec le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel. Les auvents sur les quais seront rénovés et le couloir sous voies prolongé sera doté d’un ascenseur vers chaque quai. Le second couloir sous voies de la gare, plus au nord, fera aussi l’objet d’un rafraichissement.

■ n reportage de A. Corbin, F. De Henau et T. Sempels.