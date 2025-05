Fermeture de la maison de repos de Latour : “C’était une grande famille”, “je me demande ce que je vais devenir”

Le projet de rénovation du home, initialement estimé à plus de 23 millions d’euros, est abandonné, faute de moyens.

La maison de repos Albert de Latour, située à Schaerbeek, fermera définitivement ses portes d’ici le 31 décembre 2025. Le Conseil de l’Action sociale a confirmé sa décision jeudi. Il invoque des contraintes budgétaires insurmontables. Quelque 85 travailleurs et 90 résidents sont concernés.

Sur place, le choc est profond. “C’est monstrueux, je n’en reviens pas”, confie Josiane, une résidente. “Ca fait dix ans que je suis ici et je veux pas que ça ferme. Je me demande ce que je vais devenir”, dit Barbara. “C’est vraiment un choc et ça fait mal, très mal,” avoue Nadine, “ici, c’était une grande famille”.

Selon les témoignages, une des résidentes a intentionnellement arrêté son traitement car elle voulait absolument finir sa vie dans ce home. Pour le personnel de cet établissement, c’en est trop. “On essaie de les rassurer, de leur montrer qu’on est là et qu’on ne va pas les abandonner. Mais on ne peut pas faire de promesses pour la suite car nous-mêmes on a reçu des promesses qui n’ont pas été respectées”, explique une travailleuse sous couvert d’anonymat.

Cette maison était devenue un véritable foyer pour les résidents. Ils devront lui dire au revoir avant le 31 décembre prochain. Le bâtiment désormais l’objet d’une réflexion quant à sa réaffectation.