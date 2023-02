Cécile Jodogne : “Le projet sur la friche Josaphat est un bon équilibre”

La bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek indique que le projet est dans l’accord de gouvernement régional.

Le dossier du réaménagement de la friche Josaphat continue de faire grand bruit au niveau régional. Le désaccord entre les écologistes et les socialistes sur l’avenir de cette ancienne gare de triage à Schaerbeek est tel que les Verts ont décidé de quitter la dernière réunion du gouvernement bruxellois, jeudi dernier.

Si le projet est bel et bien régional, Cécile Jodogne (DéFI) a été interrogée sur la RTBF sur ce dossier brûlant, en qualité de bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek, membre d’un parti au sein de la majorité bruxelloise et ancienne membre du gouvernement régional. Selon elle, le réaménagement de la friche tel que porté par le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS), à savoir 1 100 logements et deux tiers de non bâti, est le bon projet : “Il fait partie de l’accord du gouvernement régional. Pour les autorités communales, ce projet est un bon équilibre entre la nécessité de préserver les espaces verts et la biodiversité, et la nécessité de construire du logement et des équipements à Bruxelles”, explique-t-elle sur l’antenne de La Première. Une position qui confirme donc que DéFI serait plutôt en faveur de la position socialiste.

Concernant les désaccords au sein du gouvernement régional, l’ancienne secrétaire d’État au Commerce extérieur et en charge du SIAMU se veut optimiste pour la suite des débats au sein de la majorité : “J’espère qu’il n’y aura pas de paralysie. On attend d’un gouvernement qu’il puisse avancer sur une série de dossiers importants, qu’il se parle et qu’il prenne des décisions qui répondent aux enjeux bruxellois, qui sont aujourd’hui nombreux. (…) De ce que je peux lire et entendre à la Région ou au fédéral, la campagne électorale a déjà commencé très tôt”, ajoute-t-elle toutefois.

“Pour ce qui me concerne, je ferai en sorte qu’on puisse avancer sur des dossiers importants afin de se présenter à l’électeur avec un bilan positif”, conclut Cécile Jodogne.

