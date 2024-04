Schaerbeek : Cécile Jodogne porte plainte après des insultes au conseil communal

La bourgmestre de Schaerbeek, Cécile Jodogne (LB-DéFI), a porté plainte après s’être fait insulter mercredi soir par des citoyens durant le conseil communal.

Au cours d’une séance agitée, des individus ont traité l’élue de “sale pute” et lancé un peu plus tard qu’elle ne serait pas suffisamment “belle, jeune et efficace”, selon les informations transmises par son cabinet.

“Nous avons immédiatement condamné le comportement de ces citoyens. Il s’agit d’un petit groupe qui crée à nouveau du chahut. Il est important que les débats du conseil communal puissent se dérouler de manière transparente, la bourgmestre a donc décidé de laisser se dérouler la séance. Jeudi, nous avons décidé de porter plainte“, a précisé le cabinet.

Suite aux insultes proférées hier par des personnes du public en marge des interpellations au Conseil communal, j’ai décidé de porter plainte. Pour ceux qui douteraient de moi ou des témoins, les deux séries d’injures sont audibles vers 1h08 et 1h47 de l’enregistrement. — Cécile Jodogne (@CecileJodogne) April 25, 2024

Depuis plusieurs mois, les séances du conseil communal sont loin d’être un long fleuve tranquille dans la Cité des ânes. La mise en oeuvre du plan de mobilité Good Move a créé de vives tensions dans certains quartiers.

Sur le plan politique, la Liste du Bourgmestre et Ecolo ne disposent en outre plus d’une majorité au conseil communal et l’opposition quitte régulièrement la séance, rendant impossible la tenue de votes.

Belga – Photo : Belga