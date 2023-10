Attentat à Bruxelles : deux policiers avaient repéré Abdessalem Lassoued

L’enquête continue concernant Abdessalem Lassoued. Au moment de son retour à son domicile à Schaerbeek, 1h30 après la fusillade, deux policiers l’ont repéré, mais ne sont pas intervenus.

Hier soir, lors des débats en commission de la Chambre et par des sources politiques, l’information a été confirmée. Après l’attaque, deux policiers des unités spéciales de la zone Bruxelles-Nord, se trouvent devant le domicile d’Abdessalem Lassoued. Vers 20h40 ils repèrent l’homme, qui se débarrasse d’un sac. Plus tard, on y retrouvera un téléphone, deux armes de poing et des couteaux. L’unité spéciale demande l’autorisation d’intervenir à la direction de la police administrative (DPA), mais l’intervention est refusée. Plusieurs raisons sont sur la table, le manque de force policière et un lieu trop exposé. L’intervention a été jugée trop dangereuse.

■ Des explications par Valérie Leclercq / image : Belga