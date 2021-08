Saint-Josse va rouvrir son antenne de vaccination à l’approche de la rentrée

La commune représente un faible taux de vaccination par rapport à la moyenne belge.

La commune de Saint-Josse affine sa stratégie de lutte contre le coronavirus en vue de la rentrée scolaire, indiquent ce jeudi nos confrères de La Capitale. Pour l’occasion, l’antenne de vaccination de la salle Mandela sera rouverte tous les jeudis, entre le 26 août et le 14 octobre, de 9h à 17h. Les autorités communales proposeront également un testing gratuit et généralisé en collaboration avec la Croix-Rouge. Toute personne qui le souhaite pourra bénéficier d’un test PCR le lundi, mardi, mercredi et samedi du 23 août au 13 octobre dans cette même salle.

Cela vient donc s’ajouter au vacci-bus qui sillone Saint-Josse et les autres communes bruxelloises en vue d’augmenter le taux de vaccination dans la capitale.

► Reportage | Jette : un bus à la rencontre des habitants pour une vaccination en une dose (08/07/2021)

“Il nous faut être proactifs pour que la rentrée se passe le plus sereinement possible pour tous. Pour notre population, pour les parents, les enseignants, les travailleurs, les enfants, etc. En agissant de la sorte, nous maximisons les possibilités de se faire vacciner mais aussi de se faire tester gratuitement et donc de garder la situation, tant que possible, sous contrôle“, indique le bourgmestre à nos confrères.

