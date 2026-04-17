 Aller au contenu principal
BX1

Un guichet unique digital pour les demandes de subsides à Saint-Gilles

La commune de Saint-Gilles a modernisé la procédure de demande de subsides : désormais, toute demande passe par un guichet unique digital, tout en garantissant un accompagnement adapté aux publics éloignés du numérique et une possibilité de passer par un dépôt papier. Plusieurs dizaines de demandes ont déjà été introduites depuis la mise en ligne du formulaire le 30 janvier, et les premiers retours sont positifs. Une façon d’assurer également plus de transparence.

On en parle avec Valérie Libert (Anders), échevine de la Mobilité et de la digitalisation à Ixelles.

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales