Un guichet unique digital pour les demandes de subsides à Saint-Gilles

La commune de Saint-Gilles a modernisé la procédure de demande de subsides : désormais, toute demande passe par un guichet unique digital, tout en garantissant un accompagnement adapté aux publics éloignés du numérique et une possibilité de passer par un dépôt papier. Plusieurs dizaines de demandes ont déjà été introduites depuis la mise en ligne du formulaire le 30 janvier, et les premiers retours sont positifs. Une façon d’assurer également plus de transparence.

On en parle avec Valérie Libert (Anders), échevine de la Mobilité et de la digitalisation à Ixelles.