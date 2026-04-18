Violences liées à la drogue : Dispositif policier renforcé à Saint-Gilles après la dernière explosion

Une présence policière renforcée a été déployée à Saint-Gilles après l’explosion survenue dans la nuit de vendredi à samedi rue Théodore Verhaegen, a annoncé samedi après-midi le bourgmestre de la commune, Jean Spinette (PS).

Le maïeur a condamné des faits qu’il juge “absolument inacceptables” et assuré que les effectifs ont été augmentés de jour comme de nuit, avec une présence accrue et visible sur le terrain. Le service communal de Prévention est également mobilisé pour accompagner ce déploiement et maintenir un lien de proximité avec la population. Selon Jean Spinette, le niveau fédéral a en outre mis des moyens humains supplémentaires à disposition.

Le bourgmestre a également indiqué avoir réuni samedi matin l’ensemble des services de sécurité compétents afin d’évaluer les risques, d’examiner les processus de réaction et de garantir la sécurisation des bâtiments touchés. Il a dit faire confiance au parquet, saisi du dossier, pour faire toute la lumière sur les faits. Une réunion avec les riverains concernés sera prochainement organisée, en présence de la zone de police et du service de Prévention, a-t-il ajouté.

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Les services de police ont été appelés vers 00h20 pour une explosion à hauteur du OKLM Chicha Lounge Bar, près de la Barrière de Saint-Gilles. Les faits n’ont fait aucun blessé, mais l’établissement visé, plusieurs habitations voisines et l’école située en face ont été touchés. La façade du bar a été fortement endommagée et de nombreuses vitres ont été brisées.

Cette nouvelle explosion intervient après d’autres faits violents survenus ces derniers jours à Saint-Gilles, notamment rue de Bosnie, où une explosion a endommagé une dizaine de véhicules dans la nuit de mercredi à jeudi, et rue Gisbert Combaz, où des tirs ont été signalés dans la nuit de jeudi à vendredi, sans faire de victime.

Belga