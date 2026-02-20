“Clarinval, arrête ton carnaval” : la CSC-Transcom dénonce les “mesures Arizona” devant le SPF Emploi

Une trentaine de délégués syndicaux de la CSC-Transcom se sont rassemblés vendredi devant le SPF Emploi, place Horta à Bruxelles, à l’occasion de la Journée mondiale de la justice sociale. Les militants ont mené une action symbolique pour dénoncer les mesures de la coalition Arizona et ce qu’ils qualifient d’absence de concertation sociale.

Affublés d’un nez rouge de clown, les permanents ont voulu illustrer “l’absurdité des décisions imposées unilatéralement” par le gouvernement. “Il y a bien des réunions organisées, mais il n’y a aucune concertation sociale, il n’y a quasi aucune marge de négociation“, a regretté le vice-président de la CSC-Transcom, Lorenzo Marredda. Les manifestants ont scandé le slogan “Clarinval, arrête ton carnaval“, en référence au ministre de l’Emploi David Clarinval (MR), principale cible des délégués.

Selon le syndicat, la première année de la coalition a été marquée par plusieurs “dérives“, parmi lesquelles une radicalisation de certains employeurs à l’égard des organisations syndicales, des attaques répétées contre le pouvoir d’achat, l’extension des flexi-jobs à l’ensemble des secteurs et une diminution de la protection sociale, notamment en matière de pensions et de soins de santé.

La CSC-Transcom affirme que ces décisions, prises sans concertation, traduisent un “mépris manifeste” envers les représentants des travailleurs. Elles coûteront en moyenne 4.000 euros à chaque personne en âge de travailler, avance le syndicat, qui estime que ces mesures vont à l’encontre des engagements pris par la coalition.

Le syndicat inscrit cette action dans une mobilisation plus large. Une manifestation nationale en front commun syndical est annoncée le 12 mars à Bruxelles. Les organisations entendent maintenir la pression sur le gouvernement et dénoncer, à nouveau, les réformes qu’elles jugent préjudiciables aux travailleurs. “Le dialogue social n’est pas un spectacle. Ce cirque doit cesser“, conclut l’organisation, qui appelle le gouvernement à rétablir un véritable dialogue social.

