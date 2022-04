Une sculpture des Snuls aux étangs d’Ixelles ? “Nous sommes encore dans une phase exploratoire”

Plus de 30 ans après leurs premières émissions à la télévision, les Snuls aimeraient désormais poser leur marque à Ixelles.

En octobre 1989, les téléspectateurs de Canal + Belgique pouvaient découvrir sur la chaîne cryptée les premiers épisodes de “Plus ou Moins Net”, l’émission produite par les Snuls, un groupe d’humoristes belges à l’humour décalé et nommé ainsi en référence aux Nuls qui cartonnaient à la même époque sur Canal + France.

Les Snuls, ce sont cinq artistes aux horizons divers : les musiciens Kristiaan Debusscher et Nicolas Fransolet, le réalisateur Serge Honorez, le dessinateur Frédéric Jannin et l’auteur et réalisateur Stefan Liberski. Les cinq larrons, spécialistes de l’autodérision et du surréalisme à la belge, ont enchaîné durant trois années les émissions humoristiques sur Canal + Belgique, en télévision, et sur Radio Une, ex-La Première. Les sketches et chansons de la troupe sont depuis lors ressortis en CD et en DVD, et il n’est pas rare de retrouver dans les arcanes d’Internet quelques archives présentant les meilleures réalisations de la troupe.

Trente ans après “à peu près”

Plus de trente ans “à peu près” après leurs débuts en télévision, les Snuls souhaitent revenir sur le devant de la scène ! Non pas pour un retour devant la caméra, mais plutôt pour un hommage à leur belgitude. Les Snuls souhaitent ainsi honorer “une certaine télévision qui n’avait jamais existé jusque-là, qui depuis lors n’a plus jamais existé… qu’il convient donc de commémorer !” “L’idée était de fêter cela pour les 30 ans, ils voulaient marquer le coup. Puis le Covid est passé par là et finalement, ce n’est pas mal de réaliser cet hommage à peu près après 30 ans. C’est très Snuls dans l’idée”, confie Isabelle Henrichs, qui coordonne le projet avec la troupe.

Outre d’éventuelles rééditions de leurs productions, le groupe a proposé à la commune d’Ixelles la réalisation… d’une statue ! La sculpture représenterait une spirale géante, une crolle, soit un symbole représentant l’air “secoué” de personnages de bande dessinée. Les Snuls ont fait appel au sculpteur Pierre Rulens afin que de ce dernier propose des maquettes de cette sculpture qui serait en bronze avec un socle en béton. Et avec une société de production, ils ont remis à la commune d’Ixelles leur projet.

Pas avant plusieurs mois

“Nous avons été contactés par les Snuls il y a quelques semaines et nous avons exploré plusieurs endroits pour installer cette statue“, explique Yves Rouyet (Ecolo), échevin de l’Urbanisme et du Patrimoine à Ixelles. “Nous n’avons pas encore défini un lieu précis, mais il y a plusieurs choix possibles”.

Si l’idée était d’abord d’installer cette sculpture au milieu d’un rond-point, il se confirme qu’un emplacement près des étangs d’Ixelles soit plutôt privilégiée (voir carte ci-dessous). “Nous sommes encore dans une phase exploratoire”, précise Yves Rouyet. “Nous attendons encore de savoir comment cette sculpture pourrait être financée, mais aussi tout ce qui concerne le travail technique. Nous devons également voir quelle serait l’intervention des travaux publics. Et puis il faudra voter en conseil communal avant toute réalisation”.

Bref, la sculpture ne devrait pas voir le jour avant plusieurs mois, si celle-ci est acceptée par la commune d’Ixelles.

Gr.I. – Photo : Superette Prod – Carte : OpenStreetMap