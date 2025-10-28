Un jeune enlevé, frappé et relaché nu au Bois de la Cambre, l’affaire devant les tribunaux

Sept jeunes hommes, nés en 2005, doivent répondre du passage à tabac d’un autre jeune, 18 ans en 2024. Ce dernier, partie civile dans ce dossier, avait fait exploser un bidon contenant 5l d’essence devant le domicile familial de deux frères repris parmi les sept prévenus.

D’après les éléments exposés à l’audience lundi, le jeune de 18 ans avait accepté une proposition reçue sur Snapchat le lundi 30 septembre: recevoir 500 euros contre l’explosion d’un jerrycan devant une adresse spécifique.

L’explosion a déclenché un incendie, fait voler en éclat les vitres de la maison et provoqué une grande frayeur chez les six personnes présentes dans le bâtiment.

Tentant de s’enfuir, l’auteur de l’explosion a été poursuivi par une série de jeunes du quartier. Il a été placé dans le coffre d’une voiture, emmené sur un parking, déshabillé, roué de coups, recouvert de mousse provenant d’un extincteur et filmé pendant la scène de violence.

Etant parvenu à s’échapper lorsqu’une sirène de police a été entendue au loin, le jeune homme avait été retrouvé vers 2h00 au Bois de La Cambre, la nuit du 1er octobre 2024, avec seulement une veste sur le dos.

Lundi à l’audience, le procureur du Roi, choqué par l’acte, a requis des peines de 6 à 7 ans de prison pour chacun des sept prévenus, tous inculpés pour traitement inhumain, coups et blessures, vol avec violence, détention illégale et arbitraire.

Deux avocats sur six ont pu répondre lundi au procureur, notamment l’avocate qui représente les deux frères habitant la maison ciblée. Selon la défense, le tribunal prend le problème à l’envers: les prévenus sont aussi des victimes.

L’affaire passe “à l’envers” au tribunal. Une chambre francophone doit juger du caractère inhumain d’un passage à tabac survenu après une explosion violente, dont le jugement n’est pas encore planifié en chambre néerlandophone. “Absurdité du système judiciaire”, dénonçait lundi l’un des avocats.

Les plaidoiries se poursuivront mardi après-midi.

