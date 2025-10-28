Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Un jeune enlevé, frappé et relaché nu au Bois de la Cambre, l’affaire devant les tribunaux

La 46e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles juge cette semaine un cas de vengeance survenu à Ixelles la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2024.

Sept jeunes hommes, nés en 2005, doivent répondre du passage à tabac d’un autre jeune, 18 ans en 2024. Ce dernier, partie civile dans ce dossier, avait fait exploser un bidon contenant 5l d’essence devant le domicile familial de deux frères repris parmi les sept prévenus.
D’après les éléments exposés à l’audience lundi, le jeune de 18 ans avait accepté une proposition reçue sur Snapchat le lundi 30 septembre: recevoir 500 euros contre l’explosion d’un jerrycan devant une adresse spécifique.
L’explosion a déclenché un incendie, fait voler en éclat les vitres de la maison et provoqué une grande frayeur chez les six personnes présentes dans le bâtiment.
Tentant de s’enfuir, l’auteur de l’explosion a été poursuivi par une série de jeunes du quartier. Il a été placé dans le coffre d’une voiture, emmené sur un parking, déshabillé, roué de coups, recouvert de mousse provenant d’un extincteur et filmé pendant la scène de violence.
Etant parvenu à s’échapper lorsqu’une sirène de police a été entendue au loin, le jeune homme avait été retrouvé vers 2h00 au Bois de La Cambre, la nuit du 1er octobre 2024, avec seulement une veste sur le dos.
Lundi à l’audience, le procureur du Roi, choqué par l’acte, a requis des peines de 6 à 7 ans de prison pour chacun des sept prévenus, tous inculpés pour traitement inhumain, coups et blessures, vol avec violence, détention illégale et arbitraire.
Deux avocats sur six ont pu répondre lundi au procureur, notamment l’avocate qui représente  les deux frères habitant la maison ciblée. Selon la défense, le tribunal prend le problème à l’envers: les prévenus sont aussi des victimes.
L’affaire passe “à l’envers” au tribunal. Une chambre francophone doit juger du caractère inhumain d’un passage à tabac survenu après une explosion violente, dont le jugement n’est pas encore planifié en chambre néerlandophone. “Absurdité du système judiciaire”, dénonçait lundi l’un des avocats.
Les plaidoiries se poursuivront mardi après-midi.
Belga

Lire aussi :

Partager l'article

28 octobre 2025 - 07h19
Modifié le 28 octobre 2025 - 07h19
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales