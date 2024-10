Les vérandas de la place du Luxembourg ont laissé leur place à de nouveaux auvents

C’en est fini des vérandas pour les bars de la place du Luxembourg. Depuis quelques semaines, ces infrastructures ont laissé place à de nouveaux auvents noirs et uniformisés. “Nous avons mis fin à une situation en infraction qui avait trop duré“, explique la secrétaire d’Etat bruxelloise en charge de l’Urbanisme. Avec le temps, certaines terrasses s’étaient étendues de plusieurs dizaines de mètres carrés, englobant d’ailleurs des lampadaires ou des poubelles publiques. Les accès pour les services de secours n’étaient également plus suffisamment garantis.

La commune d’Ixelles a donc monté un seul et unique dossier en vue d’une demande de permis d’urbanisme pour les différents établissements. Le dossier a ensuite été validé par la commission royale des monuments et sites avant d’obtenir un permis. “Les nouvelles tentes solaires à l’esthétique homogène et sobre, s’inspirant des terrasses historiques, illustrent qu’il est tout à fait possible de concilier enjeux du patrimoine et attractivité commerciale“, ajoute la secrétaire d’Etat.

Si certains tenanciers saluent l’uniformisation, ils regrettent le confort des anciennes verandas. Bon nombre d’entre eux estiment que leur chiffre d’affaire va diminuer.

► Interview d’Ans Persoons, secrétaire d’Etat en charge de l’Urbanisme