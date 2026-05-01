Le Balmoral annonce sa future fermeture

Depuis 37 ans, le restaurant Balmoral situé à Ixelles, plonge ses visiteurs dans une Amérique vintage. L’équipe a annoncé ce vendredi que l’aventure s’arrêtera à la fin du mois.

Né d’une passion pour l’Amérique des années 50-60, le restaurant a été lancé en 1989 par Pascale, au 21 de la place Georges Brugmann à Ixelles. Elle avait alors 25 ans, depuis sa fille Dakota l’a rejoint pour l’épauler dans la gestion du restaurant.

Le “diner” unique à Bruxelles invite ses clients au voyage en alliant décor rétro et spécialités américaines dans une ambiance familiale. Juke-box, néons, fresque de Betty Boop ou de Marilyn Monroe, banquettes faites sur mesure, tout est fait pour vous plonger dans l’atmosphère des États-Unis de l’époque.

Le duo mère-fille annonce ce vendredi la fin de leur rêve américain : “Après 37 ans d’activité.. il est temps pour nous de tourner la page (oui, on sait… rien que de l’écrire, ça fait déjà quelque chose)“, peut-on lire sur la page Instagram du restaurant. Le Balmoral fermera définitivement ses portes le 30 mai 2026 avec un dernier évènement.