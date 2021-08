Ixelles : les infractions en hausse sur la chaussée d’Ixelles

Les infractions sur le piétonnier de la chaussée d’Ixelles, zone à accès limité pour les automobilistes depuis 2019, sont plus nombreuses en ce début d’année par rapport au premier semestre de 2020, rapporte La Capitale.

Depuis 2019 et l’inauguration de la nouvelle chaussée d’Ixelles, une grande partie de cette artère commerçante du centre de la commune est devenue une “zone à accès limité” (ZAL). Cela signifie qu’entre 7h00 et 19h00, seuls les transports en commun et les véhicules autorisés par Parking.brussels peuvent circuler dans cette zone. Et les livraisons n’y sont possibles qu’entre 7h00 et 11h00, moyennant autorisation. En cas d’infraction, repérée grâce à des caméras équipées d’un système de reconnaissance de plaque, les automobilistes risquent une amende de 58 euros.

Selon les estimations du fonctionnaire sanctionnateur ixellois Bertrand de Buisseret, interrogé ce lundi dans La Capitale, les infractions dans cette ZAL de la chaussée d’Ixelles et environs sont en hausse en ce début d’année. Si aucun chiffre exact n’a encore été établi pour les six premiers mois de 2021, il estime qu’il y a “plus de 30 000 infractions depuis le début de cette année”. Il estime ce chiffre par rapport au nombre de contestations d’infractions déjà enregistrées durant cette période : 3 565, un nombre qu’il multiplie par dix par rapport aux contestations enregistrées par le passé.

Si 87 000 automobilistes avaient été pris en infraction en 2019, ce nombre était retombé à 45 000 pour l’année 2020, notamment en raison des différents confinements dus à la crise sanitaire. Si l’estimation de 30 000 infractions en six mois se tient, cela signifie que le nombre d’infractions est largement reparti à la hausse cette année. Bertrand de Buisseret explique cette augmentation par “une méconnaissance du code de la route”, “des automobilistes qui s’en foutent” ou encore “des gens négligents qui oublient de demander le renouvellement” de leur autorisation de circuler.

Gr.I. – Photo : BX1