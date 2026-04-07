Ixelles : l’ASBL “Emergence XL” accusée de mauvaise gestion

L’ASBL ixelloise “Emergence XL”, qui vise l’insertion via la boxe et qui bénéficie d’un subside d’1 million d’euros, est accusée de mauvaise gestion, rapporte la DH. Quatre administrateurs auraient quitté le navire en raison de dysfonctionnements en interne.

Au cœur des critiques : une gouvernance jugée floue. Des décisions prises sans respect des procédures. Et surtout, l’influence grandissante d’un coordinateur dont le rôle n’aurait pas été clairement validé par l’organe d’administration.

Son arrivée aurait marqué un tournant. Des tensions internes. Des incompréhensions. Et même des plaintes de jeunes encadrés par l’association. Certains dénoncent une atmosphère pesante. D’autres parlent de manipulation.

Autre point sensible : la mise à l’écart du directeur historique mi-2025. On lui reproche une mauvaise gestion financière de l’ASBL. Une décision contestée en interne. Lui-même n’aurait pas été entendu avant d’être écarté par le président de l’OA : l’échevin socialiste Nabil Messaouidi. Aujourd’hui encore, il reste employé communal… mais interdit d’accès à l’ASBL.

Dans la foulée, un stagiaire en réinsertion a lui aussi été exclu. En cause : un message sur WhatsApp, considéré comme une menace. Une affaire qui a même impliqué la police. Ce stagiaire n’a pas perçu la rémunération prévue pour son stage malgré des relances d’avocat, conséquence : les comptes de l’ASBL ont été bloqués plusieurs jours par un huissier.

Un audit devrait être lancé

Plus largement, plusieurs sources dénoncent un climat délétère. Des tensions constantes. Et des dépenses juridiques en hausse.

La gestion de l’ASBL est aussi pointée du doigt sur le plan administratif. Procès-verbaux contestés. Décisions peu transparentes. Et même des soupçons d’irrégularités plus graves. Le parquet serait prochainement saisi du dossier.

Face à cela, les autorités communales restent prudentes. La majorité politique PS-MR-Engagés soutient pour l’instant le président de l’ASBL malgré la motion d’Ecolo de retirer à Nabil Messaoudi la compétence jeunesse comme l’explique la conseillère commuale Ecolo Aline Lacroix : “On demande la récuparation de la compétence par le bourgmestre Romain de Reusme. La majorité reste fermée. L’adminitrateur des Engagés a démissioné il y a plus d’un an sans être remplacé et l’administrateur du MR semble s’accomoder de cette situation, ce qui est étonnant”.

Un audit devrait être lancé prochainement et l’échevin président va être accompagné par un cabinet de conseil spécialisé en gestion d’ASBL.

De son côté, la présidence de l’ASBL rejette les critiques. Elle parle d’une réorganisation nécessaire. Et assure que la structure fonctionne correctement aujourd’hui tant au niveau de l’élaboration des PV que dans la désignation du nouveau coordinateur.

■ Les explicatons d’Anaïs Corbin avec l’interview de la conseillère communale d’Ixelles Aline Lacroix (Ecolo) dans Bonjour Bruxelles