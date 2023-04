Ixelles : “40 Talents Out of The box”, une exposition temporaire à l’ancien athénée

Lundi, à la fin du week-end, l’ancien athénée d’Ixelles François Rabelais sera en travaux, alors en attendant, une exposition s’y est installée.

À l’initiative du galeriste Antonio Nardone, l’exposition temporaire “40 Talents Out of The box” a pris possession des lieux jusqu’à ce soi. Des oeuvres diverses se côtoient : peintures, sculptures, ou encore photographie. Et l’objectif est de pouvoir rassembler un public beaucoup plus vaste.

Après les travaux, ce lieu accueillera une école et des logements sociaux.

■ Un reportage de Lisa Saint-Ghislain, Thibaut Rommens et Timothée Sempels.