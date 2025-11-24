Des commerces scellés à la suite d’une grande opération de contrôle à Ixelles

Une vaste opération de contrôle a été menée samedi dans la galerie Matongé, à Ixelles, a indiqué lundi le parquet de l’auditorat du travail de Bruxelles. Au total, 200 agents issus de divers services de police et d’inspection ont été déployés pour cette action coordonnée, au cours de laquelle 48 commerces ont été contrôlés.

Selon l’auditorat du travail, 67 travailleurs ont été identifiés lors des vérifications. Plusieurs infractions relevant du droit social ont été constatées. Les services ont dressé 14 procès-verbaux pour infractions Dimona (travail non déclaré), 6 pour des irrégularités liées au travail à temps partiel, ainsi que 5 pour emploi de personnes sans titre de séjour.

Sur place, plusieurs commerces ont été placés sous scellés, dont sept sur ordre du substitut de l’auditeur du travail, présent durant l’opération.

L’action a été menée conjointement par l’auditorat du travail de Bruxelles avec le parquet de Bruxelles, la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles et la police fédérale judiciaire de Bruxelles. Les inspections ont été réalisées en collaboration avec de nombreux services spécialisés: l’office national de sécurité sociale (ONSS), l’office national de l’emploi (Onem), l’inspection régionale de l’emploi, l’Inasti, l’Inami, ainsi que le SPF Finances, le SPF Économie, le SPF Santé publique et le laboratoire régional Brulabo.

L’Office des Étrangers a également été mobilisé dans le cadre des contrôles portant sur les titres de séjour.