Des brebis retraitées broutent paisiblement… au Cimetière d’Ixelles: “Elles remplacent la tondeuse”

Des brebis retraitées de la ferme du Chant des Cailles ont été installées… au Cimetière d’Ixelles pour un projet d’éco-pâturage. Elles ne produisent plus de lait, mais entretiennent les espaces verts de façon naturelle et écologique pendant plusieurs semaines.

Chocolatine et Bibi font partie d’un club très fermé. Cinq brebis retraitées, broutent tranquillement. Aujourd’hui, au menu : la pelouse du cimetière d’Ixelles, qui s’est transformé en pâturage le temps d’une parenthèse bucolique.

“On les accueille comme une petite transhumance en fait“, commente Christel Christiaens, cheffe d’équipe de l’État civil à Ixelles. “Elles viennent faire le travail naturellement et remplacent un peu la tondeuse“.

Une tondeuse à sabot, silencieuse en prime, qui s’inscrit dans une tendance bien connue : l’éco-pâturage. “Les brebis ont cette particularité de respecter toute la microfaune et l’écosystème qui est présent ici et de faire ce travail d’une manière douce et donc moins brutale pour l’écosystème“, justifie Justine Monville, gestionnaire de projet à la ferme du Chant des Cailles.

“Ça a un côté apaisant, je trouve, d’avoir de la nature et des animaux au fond“, réagit une visiteuse du cimetière, accompagnée de sa fille en bas âge.

La présence des brebis ne se limite donc pas à leur efficacité. Et comme toute retraite qui se respecte, celle-ci se passe au vert pour trois semaines encore.

■ Reportage d’Adeline Bauwin et Néo Fasquel