Un nouveau parc régional de 16.000 m² verra le jour sur le site du Wiels à Forest

Le site du Wiels va changer de visage. Un nouvel espace vert de 16.000 m² doit y voir le jour, avec des aménagements pensés pour la promenade, les jeux et la détente.

Un nouveau parc régional sera aménagé sur le site du Wiels à Forest, a annoncé mardi la secrétaire d’État bruxelloise de l’Environnement, Ans Persoons (Vooruit).

La décision de créer ce nouvel espace vert, de quartier, le long des voies ferrées en direction de la gare du Midi a été approuvée par le gouvernement bruxellois. La décision de protéger ce site naturel, afin qu’aucune construction ne puisse y être réalisée à l’avenir est conforme à un engagement pris dans l’accord de gouvernement bruxellois conclu en février dernier.

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Selon Ans Persoons, Bruxelles Environnement et Beliris seront chargés d’esquisser et d’aménager l’ensemble du site de 16.000 m2, en concertation avec les habitants du quartier, en un morceau de nature propice à la promenade, aux jeux et à la détente.

L’eau occupera une place centrale dans l’aménagement du futur parc dont les travaux démarreront en 2028.

Trois espaces naturels désormais préservés

Le site du Wiels est une propriété de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans le cadre du Contrat de Rénovation Urbaine n° 4 “Avenue du Roi”, Beliris avait déjà prévu d’aménager une partie de la parcelle en espace public, avec une liaison cyclable et piétonne entre l’avenue du Pont de Luttre et l’avenue Van Volxem. Ce projet était toutefois bloqué par une procédure de classement.

Beliris sera chargé de concevoir ce nouveau parc étendu, en étroite collaboration avec Bruxelles Environnement, qui en assurera ensuite la gestion et l’entretien.

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Outre la décision concernant le marais Wiels, le gouvernement bruxellois a également approuvé la semaine dernière la proposition d’Ans Persoons visant à protéger deux autres espaces naturels remarquables : le Donderberg et le plateau Avijl. Ces deux sites seront eux également définitivement préservés de toute construction.

Belga – Photo : Belga Image